Компанії, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory уклали п’ять угод про партнерство. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Компанії Укроборонпрому уклали п’ять міжнародних угод про партнерство

У Парижі завершилася одна з найбільших міжнародних виставок оборонної індустрії Eurosatory. Окрім презентацій розробок, на ній підписують конкретні документи щодо майбутнього партнерства. Так, компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять угод.

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Перша, з французькою Thales, дозволить створити в Україні спільне підприємство, яке ремонтуватиме та модернізуватиме обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів. Друга угода з цією ж компанією стосується наміру французів створити в Україні сервісний центр, який обслуговуватиме та випробовуватиме засоби радіоелектронної боротьби та радари.

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Третя, з Hexadrone, регулюватиме співпрацю в спільному виробництві безпілотного авіаційного комплексу.

Четверта угода про співпрацю стосується встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва, а п’ята — Меморандум про взаєморозуміння з компанією Arquus — стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

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Як додав міністр, асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України", а один із приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БпЛА з компанією Thales.

"Українська та європейська оборонка мають чим поділитися одне з одним. Ми розраховуємо на тривалу та плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, а й всього Європейського Союзу, частиною якого ми зрештою станемо", – наголосив Камишін.