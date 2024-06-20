Цього тижня відчутнішою стає літня спека та наближається свято Івана Купала, і саме тому більшість подій пов'язані з українськими традиціями, етнікою та культурою — зокрема, "Країна Мрій" у Ботсаду та Свято Купала на V’yava. Тож які події варто відвідати 21–23 червня в Києві?

"Країна Мрій" у Ботанічному саду

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Цьогорічний етнофестиваль Олега Скрипки “Країна Мрій” пройде на території Національного ботанічного саду імені Гришка. Проєкту виповнюється 20 років.

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Очікуються виступи українських і закордонних виконавців, зокрема, Мандри, Karta Svitu, Яppa, Лея, ТaRuta, Пиріг і Батіг, Folkulaka, Lemko Bluegrass Band, Олег Скрипка та Лє Гранд Оркестр. Окрім цього, на етнофестивалі для гостей будуть доступні різноманітні майстер-класи, мистецькі виставки, театральні покази та багато інших активностей.

Планується, що на локації етнофесту в Ботсаду розташують декілька повноцінних сцен живої музики. У батьків буде можливість приділити час собі, адже для дітей буде обладнана окрема галявина, де можна грати в народні українські ігри. Крім цього, планують традиційні купальські етнозабавки для чоловіків та жінок, а також різні фізичні активності.

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У межах фестивалю пройде невеликий ярмарок традиційних і крафтових виробів народних ремесел. Кожен охочий зможе спробувати себе в ролі коваля, гончара, різьбаря, вишивальника, ткаля тощо. Декілька локацій також будуть присвячені традиційній українській кухні.

Ціна: від 490 грн. Квитки

Де: Національний Ботанічний сад ім. М.М. Гришка

Коли: 21-23 червня з 12:00

KyivBikeCinemaFest у кінотеатрі "Жовтень"

З 21 по 22 червня в кінотеатрі "Жовтень" знову проходитиме кінофестиваль. Цього разу тема заходу — мотоцикли в кіно. KyivBikeCinemaFest поєднує любителів мотоциклів і фільмів, зібравши докупи кращі кінострічки в цьому жанрі.

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Перед переглядом фільмів відвідувачі зможуть узяти участь у мотоіграх або пробігах та насолоджуватися мотоартом. Також у рамках фестивалю відбудеться спілкування з Валерієм Кришенем — автором книги "Пройду світ".

Ціна: від 130 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Констянтинівська, 26

Коли: 21 червня-22 червня з 17:00

Барахолка Swap Swap у "Хвильовому"

Swap Swap — це така собі спільнота для обміну та продажу речей, щоб вони не лежали без діла, а знайшли нових власників. Серед товарів ком’юніті можна знайти навіть меблі, там багато книжок, предметів декору й посуду, також зустрічається дизайнерський одяг і техніка. Серед речей будуть лоти з точно встановленою ціною, а також "своп-зона": там можна буде залишити непотрібні речі та вільно взяти щось потрібне за донат. Важливо приносити речі в хорошому стані, без видимих слідів вживання, а техніка повинна бути робочою.

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Ця благодійна барахолка у HVLV присвячена збору коштів на ЗСУ, а саме для потреб 46 ДШВ Гаруда (на джипи, буси, пікапи, мавіки, FPV, реби). Тобто 100% доходу з продажу відправляться на донат.

Окрім цього, з 14:00 до 19:00 на заході доступна опція "фото за донат" від Сержа Хуцану, фотографа The Village Україна.

Ціна: вхід вільний

Де: Київ, Верхній Вал, 18

Коли: 22 червня, 13:00–22:30

Свято Купала на V’yava

Змінився календар, і всі свята трошки мігрують, тож Русалчин Великдень був посеред цього тижня, а Купала тепер вже на передостанніх вихідних червня. Ця подія — мікс музичного фестивалю та язичницьких традицій. Адже будуть і хороводи навколо Купайлиці або Марени, і плетіння вінків із польових трав, і містичний обрядовий спів від фольклористів.

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Також відвідувачі зможуть пограти в народні ігри, в які в стародавні часи грали в день літнього сонцестояння. І куди ж без ярмарку й традиційних ремесел? Деякі локації будуть збирати кошти для ЗСУ, а багато колективів гратимуть народну музику — Khayat, Гуляй город, Drum&Tuba band та багато інших.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 22-23 червня з 12:00

Маркет "Етніка. Книги. Кіно" на кіностудії ім. О. Довженка

Неймовірний маркет "Етніка. Книги. Кіно" від команди Made in Ukraine також буде присвячений українським традиціям, культурі та народним ремеслам. Ретельно відібрані бренди представлять свої товари, а гастрономічно перепочити можна буде на фудкорті.

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У програмі багато цікавих лекції від ремісників: про традиційний український одяг, кролевецькі рушники, решетилівську вишивку та петриківський розпис. Окрім того, ви зможете поринути в історію українського кіно та дізнатися про давні культурні традиції нашої країни.

Не пропустіть майстер-класи з плетіння купальського вінка, створення вишиванки та плетіння килима. На гостей також чекатиме кінопоказ культових українських фільмів: "Звенигора" (1928 р.) Олександра Довженка та "Тіні забутих предків" (1965 р.) Сергія Параджанова. Ви також зможете потрапити на справжню екскурсію кіностудією ім. О. Довженка.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: кіностудія імені Довженка, проспект Берестейський, 44

Коли: 22-23 червня з 11:00

Собачий благодійний ярмарок від БФ Adopt Don't Stop

Благодійний фонд Adopt Don't Stop вже давно допомагає хвостикам, які опинилися в скрутних ситуаціях, через його турботливі руки пройшла не одна сотня лапок. Тож цими вихідними вони запрошують усіх відвідати мінімаркет у барі Broen, усі кошти з якого підуть на користь безхатніх тваринок.

На гостей ярмарку чекатимуть цікаві петбренди, тож ви точно знайдете щось цікаве, якісне та корисне для свого хвостатого друга. Окрім того, серед відвідувачів відбудеться розіграш призів: чотири кігтедряпки від Say Meow і квиток на йогу з цуциками від Lapki Puppy Yoga. Щоб узяти участь у розіграші, треба буде зробити донат на 100 грн за посиланням, написати про це в коментарях на сторінці й забрати свій приз на маркеті. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти, а головне — тим більше щастя для хвостиків!

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 23 червня з 14:00

Освітньо-мистецька сонцетерапія від "Сплетіння" – "Київське Інтермецо"

Чи добре ви знаєте новелу Михайла Коцюбинського "Intermezzo"? Навіть якщо ви тільки чули про неї чи читали колись у школі, то не пропустіть цю можливість зануритись у світ українських класиків. На додаток "Київське Інтермецо" представить квітковий ярмарок, де всі охочі зможуть придбати квіти до душі.

"Сплетіння" запрошує всіх охочих приємно провести вечір за теплими розмовами, поспівати та відчути на собі сплетіння ліній українських мелодій. В рамках події відбудеться дискусія-сонцетерапія з твором "Intermezzo", потім будуть відомі українські пісні, а в кінці вечора обіцяють вільний мікрофон для всіх охочих. Дрескод – український легкий стиль, тож несіть усю свою етніку, яку досі не було куди вигуляти.

Ціна: 250 грн. Квитки

Де: Андріївський узвіз, 36

Коли: 23 червня, 17:00

Концерт Folkulaka в супроводі Хорор хору

Хоча Folkulaka — це відносно новий гурт, їхній останній кліп на пісню "Покохала упиря" зібрав рекордні 142 тисячі переглядів на YouTube усього лише за 3 місяці. Основною метою гурту є популяризація української народної творчості з невеликим її переосмисленням. Цей виступ присвячений темі свята Івана Купала, яке за новим календарем припадає саме на передостанні вихідні червня. Проти ночі, коли людині відкриваються небачені знання, десь там цвіте квітка папороті, а межа між світами стирається, хоррор-фолк гурт Folkulaka запрошує всю нечисту силу до свого купальського кола. Не обійдеться й без запрошених зірок: гуртів Zwyntar та 100% Bavovna. А частина зібраних із проведення заходу коштів буде перерахована на потреби бригади НГУ "Азов".

"Подія виняткова і неповторна — буває раз на рік, тому злітайтеся з усіх усюд до Києва!" — каже колектив. Вас очікують запальні купальські мотиви, спів разом із Хорор хором потойбічних панів та панянок, стрімкий потік хороводів і можливість залишити свої донати для наших захисників.

Ціна: від 390 грн. Квитки

Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 23 червня, 18:30

Концерт Angy Kreyda й Osty в Kureni

Як і завжди, Курені знайомлять нас із сучасними українськими гуртами. Цього разу там виступатиме зірковий гість із Рівного – Angy Kreyda. Це сучасний український альт-попгурт із самобутнім стилем, який точно оцінять поціновувачі альтернативної музики. Фішкою гурту є використання різних інструментів, таких як укулеле, сопілка, домра, гітара, кахон, баян, акордеон, труба та навіть фортепіано.

Кліп гурту на пісню "Враже" набрав уже 23 млн переглядів на YouTube, адже це достатньо лірична пісня на гостросоціальну тему. Osty часто називають "магічним голосом Карпат" за неймовірне звучання. Дискографія гурту налічує один альбом "Сію тобі в очі" 2022 року випуску.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Паркова дорога, 4

Коли: 23 червня, 19:00-21:00

Жіночий фестиваль “Я не така”

У Київському Будинку кіно пройде жіночий фестиваль “Я не така”, присвячений ролі жінки в сучасному світі. Всі кінопокази, обговорення та зустрічі з режисерками, актрисами та військовослужбовицями покликані відкрити поле для дискусій про те, що чекає на українську жінку в майбутньому та який її внесок у це майбутнє зараз.

Зокрема, гостей заходу очікує зустріч із неймовірною: Ольгою Ошинко (режисеркою, сценаристкою та фотомайстринею), Риммою Зюбіною (акторкою) та Юлією “Ураган” Воборніковою (військовою, командиром підрозділу ССО).

“Проєкт створений, щоб осмислити роль і місце жінки в сучасних українських реаліях, щоб висловити свою позицію та привернути увагу громадськості до питань, що з якихось причин не можуть бути сформульовані поза кінематографом”, — кажуть організатори заходу.

Ціна: безкоштовно

Де: Київ, Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Коли: 23–26 червня