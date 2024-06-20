У зведенні військова розвідка Великої Британії проаналізувала підвищені ризики для російських сил у Криму.

Україна виснажує системи ППО Росії

Як зазначають у розвідці, низка скоординованих українських ударів по цілях у Криму призвела до знищення критичних елементів російських ЗРК С-300 і С-400.

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Зазначається, що в період між 12 і 18 червня російська авіація дальньої дії сфокусувала удари крилатими ракетами по українських авіабазах — ймовірно, у відповідь на успішні українські авіаудари.

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На думку британської розвідки, це підтвердило стурбованість Росії щодо майбутнього використання Україною літаків F-16.

"Хоча цілком імовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, подальше виснаження змусить РФ залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО. Крім того, Росія може бути змушена погодитися на скорочення можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику", – зауважили в британській розвідйці.

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Інші успішні українські атаки на аеродроми країни-агресора, з яких проводяться ворожі ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусили Росію продовжувати політику розосередження авіації якомога далі від лінії фронту.