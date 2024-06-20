У зведенні військова розвідка Великої Британії проаналізувала підвищені ризики для російських сил у Криму.
Україна виснажує системи ППО Росії
Як зазначають у розвідці, низка скоординованих українських ударів по цілях у Криму призвела до знищення критичних елементів російських ЗРК С-300 і С-400.
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Зазначається, що в період між 12 і 18 червня російська авіація дальньої дії сфокусувала удари крилатими ракетами по українських авіабазах — ймовірно, у відповідь на успішні українські авіаудари.
На думку британської розвідки, це підтвердило стурбованість Росії щодо майбутнього використання Україною літаків F-16.
"Хоча цілком імовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, подальше виснаження змусить РФ залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО. Крім того, Росія може бути змушена погодитися на скорочення можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику", – зауважили в британській розвідйці.
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Інші успішні українські атаки на аеродроми країни-агресора, з яких проводяться ворожі ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, швидше за все, змусили Росію продовжувати політику розосередження авіації якомога далі від лінії фронту.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 20, 2024
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Атака на ЗРК С-300 і С-400 – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 12 червня ЗСУ уразили один російський ЗРК С-300 неподалік Бельбеку і два зенітні ракетні дивізіони С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.
Як зазначили тоді в Генштабі, українські сили знищили два радари комплексів С-300 і С-400. Також підтвердили влучання в районах цілей.
Відбувалася подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
Після цієї атаки аналітики Інституту вивчення війни заявили, що таким способом Україна послаблює російську ППО перед отриманням винищувачів F-16. Це може створити умови для майбутнього використання ЗСУ літаків ближче до лінії фронту.