Близько 7 ранку 20 червня у польському селі Закренце рейсовий автобус Київ-Варшава компанії PavlukStrans з 45 громадянами України з’їхав у кювет і перекинувся на бік, повідомляє поліція Любліна.

Автобус з українцями зіткнувся з бар'єром у Польщі - що відомо

За словами речниці поліції міста Краснистав Анни Хущі, автобус, в якому перебувало 47 осіб, зокрема двоє водіїв, з невідомих причин зіткнувся з бар’єром по маршруту руху і з’їхав у кювет. Серед них було 45 громадян України і двоє громадян Колумбії. Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, зокрема одна дитина. Їх доставили до розташованих неподалік лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні.. Автобусом кермував 39-річний громадянин України. Як зазначається, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром. Обидва водії були тверезими.

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"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих осіб (серед них 1 неповнолітня), які проходять медичне обстеження. Попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня", – додали в пресслужбі МЗС України.

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Зараз генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.