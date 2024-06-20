Близько 7 ранку 20 червня у польському селі Закренце рейсовий автобус Київ-Варшава компанії PavlukStrans з 45 громадянами України з’їхав у кювет і перекинувся на бік, повідомляє поліція Любліна.
Автобус з українцями зіткнувся з бар'єром у Польщі - що відомо
За словами речниці поліції міста Краснистав Анни Хущі, автобус, в якому перебувало 47 осіб, зокрема двоє водіїв, з невідомих причин зіткнувся з бар’єром по маршруту руху і з’їхав у кювет. Серед них було 45 громадян України і двоє громадян Колумбії. Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, зокрема одна дитина. Їх доставили до розташованих неподалік лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні.. Автобусом кермував 39-річний громадянин України. Як зазначається, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром. Обидва водії були тверезими.
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"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих осіб (серед них 1 неповнолітня), які проходять медичне обстеження. Попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня", – додали в пресслужбі МЗС України.
Зараз генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.
У Румунії автобус з 57 українцями зіткнувся з вантажівкою – подробиці
Нагадаємо, що 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою в повіті Констанца в Румунії.
Як повідомлялося, внаслідок зіткнення двоє дітей та двоє дорослих дістали поранень. Серед пасажирів автобусу було 42 дитини.
15 осіб отримали медичну допомогу на місці. 4 осіб, з яких 2 дітей, госпіталізували в лікарню. Решта 49 осіб не потребували госпіталізації, їх розмістили в спортивному залі міста Невода та забезпечили всім необхідним.