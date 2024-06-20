Близько 7 ранку 20 червня у польському селі Закренце рейсовий автобус Київ-Варшава компанії PavlukStrans з 45 громадянами України з’їхав у кювет і перекинувся на бік, повідомляє поліція Любліна.

Автобус з українцями зіткнувся з бар'єром у Польщі - що відомо

За словами речниці поліції міста Краснистав Анни Хущі, автобус, в якому перебувало 47 осіб, зокрема двоє водіїв, з невідомих причин зіткнувся з бар’єром по маршруту руху і з’їхав у кювет. Серед них було 45 громадян України і двоє громадян Колумбії. Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, зокрема одна дитина. Їх доставили до розташованих неподалік лікарень у Красниставі, Замості, Свідніку та Любліні.. Автобусом кермував 39-річний громадянин України. Як зазначається, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром. Обидва водії були тверезими.

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Уряд Румунії передасть Україні систему Patriot
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Уряд Румунії передасть Україні систему Patriot

Систему передають Києву за умови, що Румунія продовжить перемовини із союзниками, щоб отримати аналогічну або еквівалентну систему ППО.

"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих осіб (серед них 1 неповнолітня), які проходять медичне обстеження. Попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня", – додали в пресслужбі МЗС України.

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Зараз генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.

 

У Румунії автобус з 57 українцями зіткнувся з вантажівкою – подробиці

Нагадаємо, що 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою в повіті Констанца в Румунії.

Як повідомлялося, внаслідок зіткнення двоє дітей та двоє дорослих дістали поранень. Серед пасажирів автобусу було 42 дитини.

15 осіб отримали медичну допомогу на місці. 4 осіб, з яких 2 дітей, госпіталізували в лікарню. Решта 49 осіб не потребували госпіталізації, їх розмістили в спортивному залі міста Невода та забезпечили всім необхідним.

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