Кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб. Більш ніж половина загиблих були незареєстрованими віруючими, пише Укрінформ, посилаючись на Barron`s.

Збільшилась кількість жертв від сильної спеки під час хаджу - що відомо

З 658 загиблих у Саудівській Аравії 630 осіб не мали реєстрації, розповів арабський дипломат. Серед жертв, про яких стало відомо у четвер, 58 осіб були із Єгипту.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва у Мецці. Дані про загиблих надійшли через офіційні заяви або від дипломатів.

Advertisement

На початку тижня Національний метеорологічний центр країни повідомив про максимальні 51,8 градусів за Цельсієм у Великій мечеті у Мецці.

Окрім Єгипту, смертельні випадки під час хаджу підтвердили також Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та Іракський Курдистан, хоча у багатьох випадках влада не назвала причину загибелі своїх громадян.

Друзі та родини у середу розшукували паломників, які досі вважаються зниклими безвісти, йдеться у матеріалі.

Понад 2 тисячі осіб отримали тепловий удар і проходять лікування після хаджу - подробиці

За словами двох арабських дипломатів, 19 червня щонайменше 323 із загиблих були єгиптянами, більшість із них померли від хвороб, пов’язаних із спекою.

Advertisement

Також загинули 60 йорданців, хоча у столиці країни 18 червня повідомляли про 41 загиблого.

Також саудівська влада повідомляла, що цього року у хаджі взяли участь близько 1,8 млн паломників, з них 1,6 млн – з-за кордону.

Аномальна спека в Саудівській Аравії

У понеділок у Великій мечеті в Мецці температура досягла 51,8C. Температура у місцевості, де відбуваються ритуали, зростає на 0,4°C (0,72F) кожне десятиліття. Крім того, багато ритуалів хаджу, зокрема молитва на горі Арафат, передбачають перебування на відкритому повітрі протягом кількох годин удень.

Згідно з даними, отриманими від дипломатів, кількість тіл у морзі в Аль-Муайсемі, одному з найбільших у Мецці, становила 550.