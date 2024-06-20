У четвер, 20 червня, в палаці Котрочень у Румунії влада країни прийняла рішення про надання Україні системи Patriot, йдеться в повідомленні Румунської Вищої ради національної оборони.
Румунія передасть систему Patriot Україні
"Беручи до уваги значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації із членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", – зазначається у заяві адміністрації президента Румунії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Там додали, що "пожертва" зроблена за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, зокрема з американським стратегічним партнером, з метою отримання подібної або такої самої системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення взаємосумісності із системою НАТО.
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
"Позиція Румунії є і залишатиметься однозначною у її багатовимірній підтримці України, поряд з міжнародним співтовариством, у її законному праві на самозахист від незаконної та неспровокованої агресії Росії", – наголосили в прес-релізі.
Зеленський подякував Румунії за передачу системи Patriot
Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Twitter подякував уряду Румунії та президенту Клаусу Йоганнісу за рішення надати Україні додаткову систему протиповітряної оборони.
"Ціную рішуче лідерство Румунії та принципову підтримку України. Важливо, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, а й усього нашого регіону та Європи", – наголосив Зеленський.
Також президент України додав, що поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає можливій агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх сусідніх держав.
I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024
This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…
Системи ППО Patriot для України – що відомо
Нагадаємо, що в Німеччині 12 червня голосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять ракети для ЗРК Patriot та інше озброєння. Пакет містить сто керованих ракет для систем Patriot, 32 з яких уже в Україні, а інші 68 доставлять найближчими тижнями.
Таку кількість ракет вдалося зібрати завдяки німецько-дансько-нідерландсько-норвезькій співпраці в межах німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.
Також США можуть відправити Україні ще одну ракетну систему Patriot. Про це у своїй заяві сказали двоє американських чиновників. За їхніми словами, президент Джо Байден схвалив цей крок, і в України буде на одну систему Patriot більше.
Водночас посадовці США наголосили на тому, що Пентагон регулярно надає невказану кількість ракет для цієї системи.