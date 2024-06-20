У четвер, 20 червня, в палаці Котрочень у Румунії влада країни прийняла рішення про надання Україні системи Patriot, йдеться в повідомленні Румунської Вищої ради національної оборони.

Румунія передасть систему Patriot Україні

"Беручи до уваги значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації із членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", – зазначається у заяві адміністрації президента Румунії.

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Там додали, що "пожертва" зроблена за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, зокрема з американським стратегічним партнером, з метою отримання подібної або такої самої системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення взаємосумісності із системою НАТО.

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"Позиція Румунії є і залишатиметься однозначною у її багатовимірній підтримці України, поряд з міжнародним співтовариством, у її законному праві на самозахист від незаконної та неспровокованої агресії Росії", – наголосили в прес-релізі.

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Зеленський подякував Румунії за передачу системи Patriot

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Twitter подякував уряду Румунії та президенту Клаусу Йоганнісу за рішення надати Україні додаткову систему протиповітряної оборони.

"Ціную рішуче лідерство Румунії та принципову підтримку України. Важливо, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, а й усього нашого регіону та Європи", – наголосив Зеленський.

Також президент України додав, що поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає можливій агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх сусідніх держав.