Служба безпеки України затримала двох колаборанток у Харківській та Херсонській областях, які на початку повномасштабного вторгнення проводили активну агітацію за РФ. Жінки добровільно пішли на співпрацю з Росією під час окупації, повідомляє пресцентр СБУ.

Оголошено підозру колаборантці, яка працювала на Роспошті в Ізюмі - подробиці

Одна із поплічниць РФ – експосадовиця відділення пошти в Ізюмі, яка після захоплення міста підтримала російські війська. За це росіяни призначили її до псевдоадміністрації РФ. Там вона очолила міську так звану “філію Роспошти”.

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Фігурантка організувала адресну розсилку пропагандистської російської преси на території Ізюма. Одним з таких видань була російська газета “Красная звезда”, яку тисячними накладами примусово поширювали серед місцевих жителів.

У ній росіяни виправдовували війну проти України та популяризували загарбницькі угруповання РФ, які воюють проти Сил оборони.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Фото: СБУ

СБУ викрила зрадницю, яка була секретарем російського "виборчкому" - що відомо

Колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини після захоплення регіону добровільно вступила до місцевого загарбницького “виборчкому”, де її призначили секретарем.

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Під час псевдореферендуму РФ жінка обходила двори односельців, від яких вимагала проголосувати за приєднання регіону до складу Росії.

Коли відмовлялися підтримати фейковий плебісцит, колаборантка погрожувала незгодних передати озброєним росіянам, які супроводжували її.

Після звільнення Ізюма та правобережної частини Херсонської області обидві фігурантки сподівалися уникнути правосуддя, однак, співробітники СБУ задокументували злочини фігуранток і затримали їх.

Яке покарання загрожує зрадницям

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили обом затриманим про підозру за чч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.