Шведська влада повідомила, що Росія створює «шкідливі перешкоди», спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО, пише Укрінформ, посилаючись на Bloomberg.

РФ гібридно атакує супутникові мережі Швеції - що відомо

Шведський національний регулятор ринку телекомунікацій - Post and Telecom Authority (PTS) звернувся до Росії із скаргою на перешкоди 21 березня. Це сталося за два тижні після того, як країна вступила до НАТО, зміцнивши позиції військового Альянсу в Балтійському морі.

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Шведська влада заявляє, що перешкоди з Росії та тимчасово окупованого Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius. Речник Кремля Дмітрій Пєсков натомість заявив, що йому нічого не відомо про ці інциденти.

Зазначається, що після цього PTS звернувся до ради з регулювання радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ), що базується в Женеві, з проханням розглянути питання про російські перешкоди на засіданні наступного тижня.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Bloomberg пише, що Франція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до МСЕ, яка займається міжнародним розподілом радіочастотного спектру та орбіт супутників зв'язку. Країни хочуть обговорити проблему перешкод на засіданні ради наступного тижня.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія все частіше намагається порушити роботу європейських систем зв'язку, перевіряючи готовність ЄС та НАТО. Європейські супутникові компанії вже кілька місяців стикаються з радіочастотними перешкодами з боку РФ, що призводить до переривання мовлення.

Кібератаки на країни Європейського Союзу - подробиці

У травні протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Британським політикам, чиновникам та іншим особам під високим ризиком запропонують підтримку й захист від хакерських атак з боку іноземних шпигунів перед виборами, запланованими на кінець цього року.

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Кількість кібератак на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону, зросла на 28 відсотків з 2020 року.

Російські хакери ускладнили отримання доступу до сайту міста Гельсінкі, Фінляндія.