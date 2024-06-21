У ніч проти 21 червня БпЛА здійснили наліт на Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Також Україна завдала ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Генштабі. Інформацію також підтвердили джерела Kyiv Post.

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Окрім цього, за даними Генштабу, ССО завдали удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих безпілотників, що розташовані в Краснодарському краї. Внаслідок бойових дій зафіксували пожежу та серію вибухів через детонацію боєкомплектів.

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СБУ разом із ЗСУ провела дві успішні спецоперації

Як зазначили джерела Kyiv Post, завдяки командній роботі ракетних військ та ВМС ЗСУ, пошкоджень зазнав полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки РФ запускаєпо Україні БпЛА Shahed.

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Також там розташували склад цих дронів та проживають в казармах російські оператори. Повідомляється, що на полігоні зафіксовано серію вибухів, що спричинили подальшу детонацію.

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Пізніше СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ поцілили в Афіпський, Ільський і Краснодарський НПЗ. Як наголосило джерело, ці заводи є головними в південному окрузі Росії, а їхнє ураження суттєво ускладнить логістику постачання мазуту, щонайменше збільшивши ціну на нього та час доставки через непридатність пошкоджених НПЗ.

"Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", – запевнили в поінформованому джерелі.

Також про атаку безпілотника на Ілську НПЗ у Краснодарському краї РФ повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, на місці удару спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів.

Згідно з даними оперативного штабу Краснодарського краю, кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки "київського режиму". Під наліт безпілотників потрапили Темрюкський, Єйський і Сєвєрський райони. У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок, проте загиблих і постраждалих немає. Людей з готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури не зафіксували.

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Повідомляється, що удар безпілотників відбивали і в Єйському районі. Потерпілих серед цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Зазначається, що в Єйську розташований військовий аеродром.

Також унаслідок роботи ППО в селищі Афіпському нібито "збили ворожі БПЛА".