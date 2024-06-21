У ніч проти 21 червня БпЛА здійснили наліт на Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Також Україна завдала ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили в Генштабі. Інформацію також підтвердили джерела Kyiv Post.
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Окрім цього, за даними Генштабу, ССО завдали удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих безпілотників, що розташовані в Краснодарському краї. Внаслідок бойових дій зафіксували пожежу та серію вибухів через детонацію боєкомплектів.
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Як зазначили джерела Kyiv Post, завдяки командній роботі ракетних військ та ВМС ЗСУ, пошкоджень зазнав полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки РФ запускаєпо Україні БпЛА Shahed.
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Також там розташували склад цих дронів та проживають в казармах російські оператори. Повідомляється, що на полігоні зафіксовано серію вибухів, що спричинили подальшу детонацію.
Пізніше СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ поцілили в Афіпський, Ільський і Краснодарський НПЗ. Як наголосило джерело, ці заводи є головними в південному окрузі Росії, а їхнє ураження суттєво ускладнить логістику постачання мазуту, щонайменше збільшивши ціну на нього та час доставки через непридатність пошкоджених НПЗ.
"Прогнозуємо, що цей сезон буде дуже спекотним", – запевнили в поінформованому джерелі.
Також про атаку безпілотника на Ілську НПЗ у Краснодарському краї РФ повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, на місці удару спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів.
Згідно з даними оперативного штабу Краснодарського краю, кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки "київського режиму". Під наліт безпілотників потрапили Темрюкський, Єйський і Сєвєрський райони. У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок, проте загиблих і постраждалих немає. Людей з готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури не зафіксували.
Повідомляється, що удар безпілотників відбивали і в Єйському районі. Потерпілих серед цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Зазначається, що в Єйську розташований військовий аеродром.
Також унаслідок роботи ППО в селищі Афіпському нібито "збили ворожі БПЛА".
Водночас ASTRA повідомила про займання після атаки безпілотників у Єйську Краснодарського краю РФ.
Пізніше ASTRA також поширила відео з імовірною атакою БпЛА в Краснодарі РФ.
Пізніше в оперштабі Краснодарського краю повідомили про 6 постраждалих внаслідок нальоту БпЛА.
Також у Краснодарі на Південному вокзалі був збитий дрон, уламки якого пошкодили автобус та котельні, розташовані в Краснодарі, як повідомляють місцеві пабліки. Внаслідок падіння уламків безпілотників постраждали 4 робітники.
У Сєвєрському районі після удару БПЛА по території Ільського НПЗ пошкоджені господарські споруди, постраждали ще двоє осіб.
Всі постраждалі є працівниками цих об'єктів.
Відео атаки БпЛА на Ейський аеродром, нафтобазу "Лукойл" у Волгограді та Іллінський НПЗ поширив український журналіст Андрій Цаплієнко.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про загибель співробітника котельні у столиці регіону внаслідок нічної атаки.
За даними міноборони РФ, російська ППО перехопила 70 безпілотників над територією анексованого Криму та над акваторією Чорного моря, 43 – над територією Краснодарського краю та один над територією Волгоградської області.
Атака дронів на Краснодарський край – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня безпілотники вдарили по Слов'янську-на-Кубані. БпЛА упав на приватний будинок, його повністю зруйновано. Як зазначалося, внаслідок удару одна людина загинула.
Також 31 травня Сили оборони разом із СБУ завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.