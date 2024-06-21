Росія атакувала 15 населених пунктів Херсонського регіону, внаслідок чого пошкоджені 5 приватних будинків, поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл РФ Херсонщини
За даними Прокудіна, під обстріли потрапили Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та місто Херсон.
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Ворожі сили також влучили в адмінбудівлю.
Через обстріли 1 людина загинула, ще одна дістала поранення.
Останній обстріл РФ Херсонщини – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу країна-агресор завдала ударів по 27 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого пошкоджені 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.
Також надійшли повідомлення про загибель однієї людини і поранення ще трьох.