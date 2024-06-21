Через обстріли 1 людина загинула, ще одна дістала поранення.

Ворожі сили також влучили в адмінбудівлю.

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За даними Прокудіна, під обстріли потрапили Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та місто Херсон.

Останній обстріл РФ Херсонщини – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу країна-агресор завдала ударів по 27 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого пошкоджені 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Також надійшли повідомлення про загибель однієї людини і поранення ще трьох.