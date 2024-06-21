Служба безпеки України повідомила про затримання двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

СБУ затримала блогерів – що відомо

Один із них живе у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для збільшення популярності свого інформресурсу блогер опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Advertisement

Він також опублікував відеозапис, на якому видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Окрім того, блогер запустив трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному з регіонів України.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову «порцію» забороненого контенту", – зазначили в СБУ.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Інший блогер – мешканець Вінниччини – відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук.

Потім він намагався поширити цей ролик у місцевих Телеграм-каналах.

"Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта і запобігли поширенню забороненого контенту", – додали в СБУ.

Advertisement

Яке покарання чекає на фігурантів

Їм повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Блогерам загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ оголосила про підозру київському блогеру, який робив фейки для РФ

Нагадаємо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника, який позиціонував себе як "політексперт" і поширював фейки про війну в Україні.

Зазначалося, що він заперечував збройну агресію Росії проти України та дискредитував командування Сил оборони України на користь країни-агресора. Він поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні, щоб кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Advertisement

Дописи та відеокоментарі блогера "підхоплювали" російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановчі сюжети та публікації.