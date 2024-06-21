Посаду головного редактора інформагенції "Інтерфакс-Україна" відтепер обійматиме Дмитро Кошовий, повідомили в "Детектор Медіа".

Дмитро Кошовий став головним редактором "Інтерфакс-Україна"

Зазначається, що інформацію про призначення його головредом підтвердив він сам.

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Кошовий почав журналістську кар’єру в газеті "Фінансова Україна" в 1993 році.

У 1997 році видання закрилося, тому Кошовий перейшов до "Інтерфакс-Україна". Кілька років він одночасно працював там і в економічному виданні "Галицькі контракти", а згодом очолив відділ економічних новин "Інтерфакс-Україна". Тоді його призначили заступником директора агенції.

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"За майже 30 років роботи в діловій агенційній журналістиці Дмитро Кошовий здобув кілька відзнак, зокрема став найкращим діловим редактором у номінації "За внесок у розвиток журналістики" (Премія ділових кіл PRESSзвання) й "Журналістом 2007 року" за професійну допомогу в розвитку й популяризації українського ринку інститутів спільного інвестування (ІСІ)", – додали в "Детектор медіа".

Помер очільник агенції "Інтерфакс-Україна"

Нагадаємо, що 28 травня На 64-му році життя помер засновник та керівник інформаційної агенції "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

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Він заснував інформаційну агенцію "Інтерфакс-Україна" й від 1993 обіймав посаду гендиректора.