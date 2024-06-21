Російські агенти можуть бути причетними до пожежі на металургійному заводі Diehl Metall у Берліні на початку травня, пише Bild із посиланням на джерело.

За даними видання, інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. При цьому керівництво компанії Diehl за сім тижнів після пожежі заявило, що причиною займання стала технічна несправність. 

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Завод входить до складу німецького концерну Diehl Defense, що виготовляє, зокрема, системи ППО IRIS-T для України. Проте берлінський підрозділ Diehl займався виключно обробкою металу, наприклад, для автомобілів, а не виробництвом зброї.

Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані. Але, як пише Bild, поки що незрозуміло, чому було обрано саме металургійний, а не військовий завод Diehl. 

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Пожежа на металургійному заводі Diehl Metall у Берліні - що відомо

Завод на південному заході Берліна спалахнув 3 травня, всю західну частину столиці тоді накрило токсичним димом. Рятувальні служби повідомляли, що повністю згоріли чотири поверхи будівлі, частина приміщення обвалилася.

У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини вперше передала свої IRIS-T на озброєння Україні.

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