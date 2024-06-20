Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену енергетичній безпеці, і доручив уряду розробити умови для спрощення встановлення сонячних панелей та акумуляторів для громадян, повідомив Президент у Телеграмі.

Зеленський провів Ставку по енергетиці - подробиці

«Провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці. Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

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Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами», - написав він.

Президент зауважив, що також очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

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За його словами, усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.