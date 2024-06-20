Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену енергетичній безпеці, і доручив уряду розробити умови для спрощення встановлення сонячних панелей та акумуляторів для громадян, повідомив Президент у Телеграмі.

Зеленський провів Ставку по енергетиці - подробиці

«Провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці. Заслухали доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

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Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами», - написав він.

Президент зауважив, що також очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

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За його словами, усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні

зауважив Президент

Він також зазначив, що триває активна підготовка до наступного опалювального сезону.

«Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися», - додав Зеленський.

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РФ знищила 9 ГВт потужностей енергосистеми, 80% теплогенерації, третину гідрогенерації в Україні

Під час Конференції з відновлення України Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей. 

При тому, що пік споживання електроенергії минулої зими був 18 гігаватів (за добу - ред.). Отже, половини потужностей тепер не існує.

«80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення», - казав Зеленський.

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