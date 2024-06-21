Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що чоловіки, які незаконно виїхали з України і потрапили на територію країн Європи, потрапляють під захист ЄС.

Україна консультується з ЄС щодо ухилянтів

За його словами, кожна країна ЄС діє за законами і правилами Єврокомісії.

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"Ми ведемо консультації з нашими колегами з ЄС [щодо цього питання – ред.]... Ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначив Клименко.

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Також він наголосив на тому, що ніхто цих осіб насильно повертати не буде. Здебільшого, країни ЄС не мають наміру видавати українців, які нелегально перетнули кордон.

ДПСУ перевіряє наявність військово-облікового документа

Нагадаємо, що інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевіряють наявність військово-облікового документа з 18 травня.

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Як зазначалося, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом посвідчення особи, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

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Такий обов’язок передбачили змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також нагадаємо, що 14 червня на Одещині поблизу кордону з Молдовою зупинили вантажівку, в якій ховалися 41 чоловіків із різних областей України: Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.