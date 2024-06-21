Агента ФСБ РФ, який допомагав російській армії планувати масовані по Харкову із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч», засудили до 15 років ув'язнення, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Зловмисник регулярно обходив територію Харкова, щоб зафіксувати місця базування та переміщення українських Сил оборони.

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Він передавав месенджером отримані відомості спецпризначенцю загону швидкого реагування Росгвардії «Рись», який співпрацював з ФСБ.

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Російським зв’язковим був Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації «ЛНР». Згодом його призначили до спецназу Росгвардії, а після тимчасового захоплення Куп’янська він був заступником очільника псевдоадміністрації з внутрішньої політики.

У березні 2024 року СБУ заочно повідомила йому про підозру і проводить заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Розвіддані потрібні були росіянам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням РСЗВ «Ураган» і «Смерч».

Під час обшуку в помешканні фігуранта були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка із доказами злочинів, понад 400 набоїв до пістолетів та копія його російського паспорта, виданого у 2018 році.

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Яке покарання отримав російський агент

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб)

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику призначили 15 років ув'язнення.

Ув'язнили агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і шпигував

Агента російської розвідки, який вступив до лав ЗСУ, щоб шпигувати за ними на східному фронті, ув'язнили на 15 рокыв з позбавленням майна.

Житель Дніпропетровської області у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ).

Після закінчення ВНЗ чоловік повернувся до України. У 2023 році на фігуранта вийшов російський «куратор» й «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.

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Покарання засудженому, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, призначене з урахуванням співпраці зі слідством.