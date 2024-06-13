Агента російської розвідки, який вступив до лав ЗСУ, щоб шпигувати за ними на східному фронті, ув'язнили на 15 рокыв з позбавленням майна, повідомила Служба безпеки України.

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Житель Дніпропетровської області у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ).

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Після закінчення ВНЗ чоловік повернувся до України. У 2023 році на фігуранта вийшов російський «куратор» й «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.

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Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої був направлений у район Бахмута Донецької області. На прифронтовій території він збирав розвіддані про місця базування й переміщення українських військ.

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Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Комунікацію з російськими загарбниками підтримував через спеціально створений чатбот, який адміністрували представники ГРУ. Щоб уникнути покарання агент РФ приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон.

Наприкінці лютого поточного року СБУ затримала його під час спроби втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку.

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Яке покарання загрожує шпигуну РФ

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Покарання засудженому, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, призначене з урахуванням співпраці зі слідством.

СБУ викрила колаборантку з Куп'янська, яка працювала вчителькою у Києві

Жінка співпрацювала з росіянами під час окупації Куп’янська, а після звільнення міста переїхала до Києва, де переховувалася під виглядом переселенки та шкільної вчительки.

До початку повномасштабного вторгнення Росії колаборантка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міської ради.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

Перевіряється можлива причетність жінки до поширення ворожої пропаганди серед школярів у Києві.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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