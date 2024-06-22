Президент Польщі Анджей Дуда вважає проблемою рішення США надати ракети до систем Patriot спочатку Україні, а потім - іншим державам, які зробили замовлення раніше.

Про це він сказав в ефірі Radio Zet.

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«Це завжди проблема, коли затримуються постачання, особливо коли ми модернізуємо і посилюємо нашу безпеку. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, американські пускові установки та британські системи, які є в Польщі», - сказав польський лідер.

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Дуда заявив, що Захід виробляє мало зброї

За словами Дуди, нинішня ситуація показує, що західні країни виробляють недостатньо зброї.

«З роками вільний світ звик до життя без загроз, і в багатьох випадках військове виробництво було обмежене», - додав президент Польщі.

Він вважає, що західні країни мають повертатися до «нормального виробництва» зброї.

«Виявляється, коли є серйозний попит, наприклад, на боєприпаси, склади порожні. Нам потрібно повернутися до нормального виробництва, оновити ланцюги поставок і, на жаль, побачити, що світ змінився», – зауважив Анджей Дуда.

США поза чергою будуть постачати ракети Україні

Цього тижня стало відомо, що США нададуть Україні пріоритет у постачанні зенітних ракет.

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Йдеться, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Очікується, що доставка замовлень до інших країн буде відтермінована.

Водночас у Білому домі зауважили, що зміна пріоритетів не стосується програм взаємодії США з Ізраїлем та військової допомоги Тайваню.

«Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, необхідними для підтримки її запасів у ключовий момент війни. Знову ж ближче до кінця літа та осені через це поставки ракет іншим країнам, які зараз стоять у черзі, доведеться відкласти»,- пояснив радник Білого дому Джон Кірбі.