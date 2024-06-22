У ніч на суботу росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. 

Пошкоджене обладнання Укренерго у Львівській та Запорізькій областях.

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На Запоріжжі внаслідок удару поранені двоє енергетиків. Їх доправили до лікарні. 

Про таке повідомили в Укренерго. У компанії зазначили, що це вже восьма масована атака по об'єктах енергетики. 

На Львівщині росіяни вдарили по енергетиці

Російські війська вдарили по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

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На місці виникла пожежа. 

Місцеві пабліки писали про вибухи в Стрию. Повідомляли, що в місті почалися перебої з електропостачанням.

В Івано-Франківську пошкоджені будинки та дитячий садок

Росіяни влучили по навчальному закладу в Івано-Франківську. Виникла пожежа. 

Про це повідомили в ДСНС. 

Один із навчальних корпусів частково зруйнований. Інші зазнали ушкоджень. 

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що у місті є пошкодження на двох вулицях - Береговій і Карпатській.

Він оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу.

Фото: Руслан Марцінків, ​​Telegram.

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Через російську атаку повибивало вікна у житлових будинках та в дитячому садку. 

Повітряні сили збили 12 ракет і 13 «шахедів»

Під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів. 

Наша ППО збила всі ворожі «шахеди» та 12 ракет (сім крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири «Калібри» та одну «Іскандер-К»). 

Війська агресора запускали дрони з району російського Приморсько-Ахтарська та Балаклави в тимчасово окупованому Криму. 

Били ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області, окупованого Криму та акваторії Чорного моря. 

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