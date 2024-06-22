У ніч на суботу росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Пошкоджене обладнання Укренерго у Львівській та Запорізькій областях. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. На Запоріжжі внаслідок удару поранені двоє енергетиків. Їх доправили до лікарні. Про таке повідомили в Укренерго. У компанії зазначили, що це вже восьма масована атака по об'єктах енергетики.

На Львівщині росіяни вдарили по енергетиці Російські війська вдарили по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Advertisement На місці виникла пожежа. Місцеві пабліки писали про вибухи в Стрию. Повідомляли, що в місті почалися перебої з електропостачанням. В Івано-Франківську пошкоджені будинки та дитячий садок Росіяни влучили по навчальному закладу в Івано-Франківську. Виникла пожежа. Про це повідомили в ДСНС. Один із навчальних корпусів частково зруйнований. Інші зазнали ушкоджень. Більше по темі Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб БпЛА здійснили наліт на Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський НПЗ.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що у місті є пошкодження на двох вулицях - Береговій і Карпатській. Він оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу. Фото: Руслан Марцінків, ​​Telegram. Advertisement Через російську атаку повибивало вікна у житлових будинках та в дитячому садку.

Фото: Руслан Марцінків, ​​Telegram.

Повітряні сили збили 12 ракет і 13 «шахедів» Під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів. Наша ППО збила всі ворожі «шахеди» та 12 ракет (сім крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири «Калібри» та одну «Іскандер-К»).