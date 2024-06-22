У КМДА заперечили інформацію про вибух на ТЕЦ у Києві.
Там зазначили, що усі ТЕЦ столиці працюють у штатному режимі.
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Повідомлення про нібито вибух на енергообʼєкті не відповідає дійсності, - наголосили в Київській міській адміністрації.
«Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку», - йдеться у повідомленні КМДА.
Вибух на ТЕЦ у Києві: КМДА спростувала інформацію
Столичні рятувальники повідомили, що вони не отримували виклик щодо вибуху на ТЕЦ.
«Заявок щодо вибухів по лінії 101 не надходило. Усі ТЕЦ, за нашою інформацією, працюють у штатному режимі», - сказав Укрінформу начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Києві Павло Петров.
Міська влада нагадала, що поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів під час воєнного стану заборонено.
Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу
Раніше про нібито вибух на ТЕЦ у Києві повідомила низка телеграм-каналів. Писали, що гучно було у Дніпровському районі міста. При цьому пабліки зазначали, що це не приліт.