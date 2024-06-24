"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", – зазначив Кіпер.

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Близько 8 ранку стало відомо про вибухи в Одесі.

Сьогодні зранку, 24 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Відомо вже про щонайменш трьох постраждалих (19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років).

Фото: мер Одеси Геннадій Труханов / Телеграм

Як повідомили в Повітряних силах, РФ застосувала 2 крилаті ракети типу "Іскандер-К", знешкодити вдалося лише одну.

Більше по темі Армія РФ обстріляла курортне селище на Одещині За даними прокуратури, Росія поцілила по об’єкту туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

Пізніше в Одеській обласній прокуратурі повідомили про пошкодження складських приміщення торгівельної мережі, а також житлових будинків та автомобілів, що знаходились поруч.

Фото: Одеська обласна прокуратура / Телеграм

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Також у ДСНС Одещини повідомили про ліквідації пожежу на площі 3000 кв.м, що виникла на місці ракетного удару.

Як зазначалося, до гасіння займання залучили понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС, а такожпожежний потяг Укрзалізниці.