Сьогодні зранку, 24 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Росія обстріляла Одесу – що відомо
Близько 8 ранку стало відомо про вибухи в Одесі.
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"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", – зазначив Кіпер.
Відомо вже про щонайменш трьох постраждалих (19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років).
Як повідомили в Повітряних силах, РФ застосувала 2 крилаті ракети типу "Іскандер-К", знешкодити вдалося лише одну.
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Пізніше в Одеській обласній прокуратурі повідомили про пошкодження складських приміщення торгівельної мережі, а також житлових будинків та автомобілів, що знаходились поруч.
Також у ДСНС Одещини повідомили про ліквідації пожежу на площі 3000 кв.м, що виникла на місці ракетного удару.
Як зазначалося, до гасіння займання залучили понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС, а такожпожежний потяг Укрзалізниці.
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Нагадаємо, що 5 червня згідно з даними Одеської обласної прокуратури, ворог влучив в об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Як зазначалося, за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.