Російська армія здійснила 2783 обстріли за добу, повідомили в Національній поліції Донецької області.

Росія обстрілює Донеччину

"Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів - 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі", – уточнили в поліції.

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Як зазначається, КАБами та артилерією РФ обстріляла Торецьк 5 разів, унаслідок чого поранено цивільну особу, пошкоджені 6 багатоквартирних і три приватних будинки.

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Водночас Селидове постраждало від трьох бомб "КАБ-500" та "УМПБ Д-30СН", через що поранили шістьох мешканців, зокрема двох дітей, і пошкоджено 35 приватних осель, автотранспорт і лінію електропередач.

Окрім цього, Костянтинівка також зазнала авіаудару бомбою "УМПБ Д-30СН". Постраждали 13 приватних осель, господарські споруди та комунікації.

По Кураховому Росія вдарила касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган". Через це три мирні жителі травмовані, а три приватні будинки пошкоджені.

Також повідомляється про ще двох поранених – у Залізному та Північному.