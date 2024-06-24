Російська армія здійснила 2783 обстріли за добу, повідомили в Національній поліції Донецької області.

Росія обстрілює Донеччину

"Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів - 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі", – уточнили в поліції.

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Як зазначається, КАБами та артилерією РФ обстріляла Торецьк 5 разів, унаслідок чого поранено цивільну особу, пошкоджені 6 багатоквартирних і три приватних будинки.

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Водночас Селидове постраждало від трьох бомб "КАБ-500" та "УМПБ Д-30СН", через що поранили шістьох мешканців, зокрема двох дітей, і пошкоджено 35 приватних осель, автотранспорт і лінію електропередач.

Окрім цього, Костянтинівка також зазнала авіаудару бомбою "УМПБ Д-30СН". Постраждали 13 приватних осель, господарські споруди та комунікації.

По Кураховому Росія вдарила касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган". Через це три мирні жителі травмовані, а три приватні будинки пошкоджені.

Також повідомляється про ще двох поранених – у Залізному та Північному.

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Обстріл Росією Донеччини – що відомо

Нагадаємо, що з 19 по 20 червня РФ завдали 2107 ударів по Донецькому регіону.

Як зазначали в поліції, від обстрілів ушкоджень зазнали 57 цивільних об’єктів – 44 житлові будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт, СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт і комунікації.

Також відомо про двох загиблих і чотирьох поранених.

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