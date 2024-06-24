Сьогодні Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти РФ, повідомили на сайті Європейської ради.

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій

"Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України" – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах та торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.

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"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", – наголосив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель.

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Також ЄС затвердив захід, спрямований проти конкретних суден, що беруть участь у війні РФ проти України, на які поширюється заборона на доступ до портів і заборона на надання послуг.

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Німеччина блокувала санкції проти РФ – що відомо

Нагадаємо, що уряд ФРН місяць блокував обмеження для Росії через пункт G статті 12 про "положення про відсутність Росії" в дочірніх компаніях у третіх країнах. Якби санкції набули сили, ці компанії були б змушені на договірній основі припинити реекспорт до РФ.

Пізніше, 20 червня, бельгійське головування в Раді ЄС повідомило про погодження в Євросоюзі 14-й пакету санкцій проти Росії після блокування Німеччиною.