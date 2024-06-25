РФ обстріляла 26 населених пунктів Херсонщини, через що пошкоджені 20 приватних будинків, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія обстріляла Херсонську область

За даними Прокудіна, під обстріли потрапили Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе та місто Херсон.

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Повідомляється також про те, що ворог поцілив у критичну інфраструктуру, адмінбудівлю, очисні споруди. Також через обстріли пошкоджені приватні авто.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення", – додав Прокудін.