Армія РФ 2166 разів обстріляла Донецький регіон за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.
РФ завдала ударів по Донеччині
"Руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів – 57 житлових будинків, адмінбудівлі, магазин, підприємства, автомобілі, об’єкти життєзабезпечення", – повідомили в Нацполіції.
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РФ ударила двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" по Покровську, через що загинули 5 цивільних осіб. Також 38 мирних жителів постраждали, зокрема четверо дітей. Пошкоджені 19 приватних осель, критична інфраструктура й автотранспорт.
Водночас Курахове постраждало від двох авіабомб "КАБ-250", унаслідок чого одна людина загинула й одна була травмована.
Трьома такими ж бомбами й артилерією атакували й Торецьк, убивши й поранивши цивільних і пошкодивши 2 адмінбудівлі, 4 багатоквартирні й 5 приватних будинків.
У Великій Новосілці внаслідок авіаудару двома бомбами "КАБ-250" поранена жінка, пошкоджені 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.
Також сьогодні о 5:30 РФ скинула КАБ на Курахове, внаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних осіб, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.
РФ скерувала дві ракети з ОТРК "Іскандер-М" на Дружківку, Як наслідок – поранені троє мешканців, серед яких 16-річна дитина, пошкоджені 6 приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто й об’єкт життєзабезпечення.
У Залізному поранені двоє мешканців, а ще один – у Миколаївці внаслідок удару безпілотником.
Двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН"росіяни вдарили по Михайлівці, через що пошкоджені 15 приватних осель.
Росія понад 2 800 разів обстріляла Донеччину – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу РФ здійснила 2783 обстріли.
За даними Наполіції, пошкоджень зазнали 85 цивільних об’єктів – 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газогін та електромережі.