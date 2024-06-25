Армія РФ 2166 разів обстріляла Донецький регіон за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

РФ завдала ударів по Донеччині

"Руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів – 57 житлових будинків, адмінбудівлі, магазин, підприємства, автомобілі, об’єкти життєзабезпечення", – повідомили в Нацполіції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ ударила двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" по Покровську, через що загинули 5 цивільних осіб. Також 38 мирних жителів постраждали, зокрема четверо дітей. Пошкоджені 19 приватних осель, критична інфраструктура й автотранспорт.

Advertisement

Водночас Курахове постраждало від двох авіабомб "КАБ-250", унаслідок чого одна людина загинула й одна була травмована.

Трьома такими ж бомбами й артилерією атакували й Торецьк, убивши й поранивши цивільних і пошкодивши 2 адмінбудівлі, 4 багатоквартирні й 5 приватних будинків.

У Великій Новосілці внаслідок авіаудару двома бомбами "КАБ-250" поранена жінка, пошкоджені 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки.

Також сьогодні о 5:30 РФ скинула КАБ на Курахове, внаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних осіб, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

Advertisement

РФ скерувала дві ракети з ОТРК "Іскандер-М" на Дружківку, Як наслідок – поранені троє мешканців, серед яких 16-річна дитина, пошкоджені 6 приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто й об’єкт життєзабезпечення.

У Залізному поранені двоє мешканців, а ще один – у Миколаївці внаслідок удару безпілотником.

Двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН"росіяни вдарили по Михайлівці, через що пошкоджені 15 приватних осель.

Фото: Національна поліція Донецької області

Росія понад 2 800 разів обстріляла Донеччину – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу РФ здійснила 2783 обстріли.

За даними Наполіції, пошкоджень зазнали 85 цивільних об’єктів – 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газогін та електромережі.