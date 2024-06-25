Минулої п’ятниці друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну, пише El Mundo.

Іспанія надіслала Україні ракети для Patriot

Як зазначається, окрім ракет для ЗРК Patriot, Іспанія також надала другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, зокрема, 155-мм снаряди, системи боротьби проти дронів, системи оптико-електронного спостереження та стеження, а також дистанційні засоби озброєння.

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"Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну минулої п’ятниці на додачу до першої партії цієї оборонної зброї, поставленої наприкінці квітня минулого року", – зазначили урядові джерела Іспанії.

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Також в El Mundo нагадали про те, що іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес і Президент України Володимир Зеленський підписали в Мадриді безпекову угоду із зобов’язанням Іспанії щодо "військової підтримки", яка сягне 1 млрд євро у 2024 році для посилення обороноздатності України.

Більше по темі Перші боєприпаси за ініціативою Чехії вже надійшли в Україну Першу партію, яку країни-учаснки чеської ініціативи обіцяли надати в червні, вже доставили в Україну.

Безпекова угода України з Іспанією – що відомо

Нагадаємо, що 27 травня Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією на 10 років.

Договір охоплює підтримку, реконструкцію, відновлення та розмінування України. Іспанія зобов'язалася надати військову підтримку на суму 1 млрд євро за цей рік. У межах допомоги також постачатимуться системи ППО.

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Для України двостороння безпекова угода з Іспанією стала 10-ю.