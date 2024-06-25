Минулої п’ятниці друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну, пише El Mundo.

Іспанія надіслала Україні ракети для Patriot

Як зазначається, окрім ракет для ЗРК Patriot, Іспанія також надала другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, зокрема, 155-мм снаряди, системи боротьби проти дронів, системи оптико-електронного спостереження та стеження, а також дистанційні засоби озброєння.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну минулої п’ятниці на додачу до першої партії цієї оборонної зброї, поставленої наприкінці квітня минулого року", – зазначили урядові джерела Іспанії.

Advertisement

Також в El Mundo нагадали про те, що іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес і Президент України Володимир Зеленський підписали в Мадриді безпекову угоду із зобов’язанням Іспанії щодо "військової підтримки", яка сягне 1 млрд євро у 2024 році для посилення  обороноздатності України.

Перші боєприпаси за ініціативою Чехії вже надійшли в Україну
Більше по темі

Перші боєприпаси за ініціативою Чехії вже надійшли в Україну

Першу партію, яку країни-учаснки чеської ініціативи обіцяли надати в червні, вже доставили в Україну.

Безпекова угода України з Іспанією – що відомо

Нагадаємо, що 27 травня Зеленський та Санчес підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією на 10 років.

Договір охоплює підтримку, реконструкцію, відновлення та розмінування України. Іспанія зобов'язалася надати військову підтримку на суму 1 млрд євро за цей рік. У межах допомоги також постачатимуться системи ППО.

Advertisement

Для України двостороння безпекова угода з Іспанією стала 10-ю.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Стартували офіційні переговори про вступ України до ЄС Європейський Союз
Стартували офіційні переговори про вступ України до ЄС
Київ Пост
7г тому
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2026 року Європейський Союз
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2026 року
Київ Пост
11г тому
Перші боєприпаси за ініціативою Чехії вже надійшли в Україну Європейський Союз
Перші боєприпаси за ініціативою Чехії вже надійшли в Україну
Київ Пост
12г тому
Угорщина заблокує 6,5 млрд євро Україні з Європейського фонду миру Європейський Союз
Угорщина заблокує 6,5 млрд євро Україні з Європейського фонду миру
Київ Пост
16г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни завдали понад 2 100 ударів по Донеччині за добу: є загиблі
Далі » На Одещині затримали рекордну кількість чоловіків, які хотіли перетнути кордон