Служба безпеки України повідомила про затримання блогера в Дніпрі, який відслідковував позиції Сил оборони та толерувуав окупаційні угруповання РФ.

СБУ затримала блогера-інформатора РФ – що відомо

Після отримання зв’язку від РФ, блогер почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.

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Найбільше його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Також Росія потребувала координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників. Окрім цього, черговим завданням зловмисника був збір актуальної інформації про наслідки ворожих обстрілів.

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Для виконання завдань блогер їздив містом і записував відео, в яких виступав на підтримку російських окупантів і закликав до насильницького захоплення влади в Україні.

Відео він викладав під псевдонімом на власному каналі в YouTube.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на блогера

Як зазначили в СБУ, затриманому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала блогерів, які викладали позиції ЗСУ у соцмережах

Нагадаємо, що 21 червня Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали в соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Один із них живе у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Він опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Інший блогер – мешканець Вінниччини – відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук.