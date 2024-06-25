Кілька ракет дальнього радіусу дії виробництва Lockheed-Martin, запущені українцями в суботу та неділю, прорвали російську протиповітряну оборону й уразили російський радіолокаційний комплекс раннього попередження поблизу Євпаторії, хоча цей район прикривав найсучасніший протиракетний комплекс росіян, який вони називають «найкращим з усіх».

Українські військові джерела на підставі відео запуску ракет і зображень із зони падіння їхніх уламків підтвердили, що щонайменше чотири ракети ATACMS американського виробництва здолали російську протиповітряну оборону під час недільного ранкового удару по системі ППО на південному узбережжі Криму.

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Кілька ракет успішно уразили ціль поблизу села Вітіно, де розташована велика радіолокаційна установка стеження та раннього попередження ВКС Росії. Геолокаційне відео з цього району показало, що пожежа здіймалася в небо на сотню метрів. Російські військові блогери підтвердили, що розміщений тут об’єкт російської протиповітряної оборони був атакований і зазнав значних пошкоджень, зокрема й унаслідок сильної пожежі. Експерти ідентифікували цей об'єкт як Центр космічного стеження та далекого космічного зв'язку НІП-16.

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Центр, збудований за радянських часів, оснащений двома потужними радіолокаційними установками розміром з офісну будівлю: одна встановлена біля села Вітіно, інша – поблизу села Уютне. Він працює ще з 1958 року, з часів Холодної війни, зокрема, відстежує космічні апарати і, ймовірно, балістичні ракети.

Зображення у відкритому доступі НІП-16, космічного та комунікаційного центру, збудованому за часів СРСР на південному березі Криму. Початково створений для відстеження космічних тіл і апаратів, зараз він використовується Росією для раннього попередження про запуск балістичних ракет у бік Близького Сходу, Африки та Південно-Західної Азії. Українські ракети ATACMS влучили в цей об'єкт ввечері в суботу. Встановити ступінь пошкоджень об'єкта поки не вдалося. Координати центру: 45.221622, 33.168005. Зображення з відкритих джерел.

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Деякі українські джерела повідомляли про ракетні удари по російській військовій базі поблизу сіл Молочне та Уютне. Агенція УНІАН із посиланням на військові джерела повідомляла, що «серія вибухів сталася близько 22:00 в суботу».

Як російські, так і українські джерела повідомили, що українські ракетники запустили другу хвилю ракет ATACMS приблизно за дванадцять годин після першої, і деякі з джерел підтвердили, що принаймні п’ять таких ракет влучили в районі головної російської військової бази в Севастополі приблизно о 10 ранку.

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Севастополь, головний порт Чорноморського флоту РФ, є критично важливим елементом військової інфраструктури Кремля й центральною складовою протиповітряної оборони Криму. За даними української розвідки (а також кількох інших джерел), серцевиною російської мережі протиповітряної оборони Криму є нещодавно розгорнута батарея ракетних установок С-500 - найновішої системи ППО Росії.

Згідно з офіційними повідомленнями росіян, місцева ППО перехопила чотири з п'яти українських балістичних ракет.

Губернатор Криму Міхаїл Развозжаєв заявив, що одна з перехоплених ракет змінила курс, і її боєголовка з касетними боєприпасами вибухнула поблизу пляжу, де в той час було багато відпочивальників. У понеділок російські ЗМІ повідомляли про п'ять загиблих і щонайменше дванадцять поранених цивільних.

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Літак-розвідник ВПС США Global Hawk із позивним FORTE 10 попрямував на базу приписки після патрулювання в районі окупованого Росією Кримського півострова. Літак перебував від Криму на відстані, ідеальній для збору даних про основні військово-морські та сухопутні бази Росії в районі Севастополя приблизно з 06:00 до 21:00, тобто п'ятнадцять годин. За цей час українські сили завдали удари по півострову щонайменше п'ятьма, а можливо, й вісьмома ракетами ATACMS американського виробництва.

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На відео з місця події показано, як відпочивальники в паніці тікають із пляжу, рятуючись від вибухів. Ще одне відео, нібито зняте в садибі неподалік пляжу, демонструє вирву в землі та пошкодження будівлі, які теоретично могли бути спричинені вибухом касетного боєприпасу. Відео опублікувала проукраїнська інформплатформа «Кримський вітер».

За загибель і поранення цивільних у Севастополі відповідальний Вашингтон, який надає Україні зброю для нападів на російських мирних жителів, йдеться в недільній заяві Кремля. Пляж Учкуєвка, на який впали уламки українських ракет, розташований менше ніж за півкілометра від основної бази російських сухопутних військ і об'єктів протиповітряної оборони й на відстані трохи більше кілометра від гавані, в якій швартуються військові кораблі російського Чорноморського флоту.

Згідно з деякими повідомленнями, українського ракетного удару могли зазнати того дня також і російські військові об’єкти у південній частині Козацької бухти Севастополя, але цей удар і ймовірні пошкодження поки що не підтверджені незалежними джерелами.

Уламки радянської ракети ТОР-М2, запущеної росіянами під час невдалої спроби перехоплення українських ATACMS, також впали на густонаселений район Севастополя, повідомила в понеділок незалежна інформаційна агенція УНІАН. В інших повідомленнях вказується, що підрозділи російської ППО в Севастополі безрезультатно запустили зенітні ракети «Панцир», не призначені для перехоплення балістичних ракет, по ракетах ATACMS, які летіли майже вертикально зі швидкістю 5 Махів.

Зроблений Kyiv Post скріншот відео з російських соцмереж, геолокованого с. Вітіно в Криму. Згідно з повідомленнями місцевих пабліків, пожежа палала тут на радіолокаторі раннього попередження, побудованому за часів СРСР для відстеження запусків космічних об'єктів і, ймовірно, балістичних ракет.

Повітряний простір над окупованим Росією та сильно мілітаризованим Кримом є одним із найбільш захищених у світі. З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року росіяни тримали тут принаймні дві, а іноді й три потужні системи протиповітряної оборони С-400, поряд із численними системами меншої дальності.

Москва рекламувала С-400 як систему ППО, здатну виявляти та збивати літаки на відстані до 400 кілометрів і перехоплювати балістичні ракети. Але реальні бойові характеристики цієї зброї не виправдали очікувань виробника, і ЗСУ – нерідко з використанням ракет ATACMS – починаючи з середини травня неодноразово й переважно ефективно атакували російські батареї С-400 у Криму.

Українська кампанія зі знищення російської протиповітряної оборони в Криму прискорилася останніми тижнями. Після нових американських поставок ATACMS ракетних ударів по пускових установках С-400 і С-300 українці завдавали 7, 10 і 12 червня. А 24 травня шість ATACMS уразили головний центр радіолокації та дальнього космічного зв’язку ВКС РФ на південному березі Криму, зруйнувавши його майже вщент. Також під час цієї атаки була пошкоджена обсерваторія.

На думку військових аналітиків, Кремль відреагував на втрату дороговартісних пускових платформ С-400, радарів, засобів керування та допоміжних причепів, а також менш ефективних систем ППО, втрачених під час українських атак, розгорнувши в Криму експериментальну систему, яка має з часом замінити С-400. Росіяни називають її С-500 "Прометей". Дослідники Kyiv Post виявили, що удари, завдані Україною в суботу та неділю, стали першим незалежно підтвердженим випадком, коли американські ATACMS увійшли у повітряний простір, захищений російським протиракетним комплексом С-500.

Російські військові блогери протягом останніх тижнів неодноразово закликали владу РФ притягнути до відповідальності винних у тому, що протиповітряна оборона Криму виявилась неефективною. Вони вважають, що захист повітряного простору над Кримом є неефективним через «нездатність» російського військового керівництва якось протидіяти американським розвідувальним безпілотникам, які літають над міжнародними водами Чорного моря. За даними російської розвідки, американські безпілотні розвідувальні літаки (найчастіше реактивні Boeing Global Hawk) збирають точні дані про російські військові об’єкти й техніку в Криму, а потім оператори Пентагону передають цю інформацію Києву.

Непідтверджене відео тієї ж пожежі, опубліковане в одній з російських соцмереж, начебто зняте мешканцем Євпаторії.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов в телеінтерв'ю 12 червня повідомив, що Росія нещодавно розгорнула в Криму найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500 для захисту Севастополя та військових об'єктів навколо нього від ударів балістичними ракетами, зокрема й американськими ATACMS.

Хоча ВПС США здійснюють польоти Global Hawk над Чорним морем південніше Криму починаючи з 2014 року, перший підтверджений виліт високотехнологічного літака-розвідника у повітряний простір над Чорним морем відбувся саме 12 червня цього року - тоді, коли Україна завдала потужних ударів американськими ракетами по військових об'єктах росіян на півострові.

Після цього Global Hawk ВПС США з позивним Forte10 провів близько п’ятнадцяти годин у повітряному просторі над Чорним морем 23 червня, на відстані приблизно 230-250 кілометрів від Севастополя. Як Kyiv Post встановив, дослідивши дані відстеження польотів з відкритих джерел, у момент запуску обох ракет ATACMS американський літак-розвідник перебував у дуже вдалому місці для спостереження за російською військовою активністю та комунікаціями окупантів.