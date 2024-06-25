Уряд США може надіслати Україні додаткові боєприпаси на 150 млн доларів, пише AP із посиланням на двох анонімних чиновників.

Новий пакет допомоги від США на 150 млн доларів – що відомо

"Очікується, що США оголосять у вівторок, що надсилають Україні додаткові боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів США у вигляді критично необхідних боєприпасів", – зазначили в АР.

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За словами чиновників, пакет можуть анонсувати через те, що РФ звинувачує Україну у використанні наданих США боєприпасів для ударів усередині Росії або на контрольованій Росією території.

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Майбутня допомога може включати боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

США дозволили Україні бити американською зброєю по будь-якій точці Росії

Нагадаємо, що 21 червня в Пентагоні заявили, що Україні дозволено використовувати зброю від Сполучених Штатів для ударів по російських військах у будь-якій точці по той бік кордону з РФ.

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Також там додали, що Збройні сили України також можуть використовувати системи ППО для ударів по російських літаках у повітряному просторі РФ, якщо вони збираються обстріляти Україну.

Також 27 травня Парламентська асамблея НАТО прийняла декларацію, в якій скасовують обмеження щодо використання наданої зброї для ураження військових об’єктів на території Росії. Її схвалили понад 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Болгарії Димитара Главчева.

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