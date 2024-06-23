Військово-морські сили підтвердили знищення складу «шахедів» на території Росії у ніч на 21 червня.

Там показали супутникові знімки, які демонструють успішну роботу українських воїнів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Супутникові знімки підтверджують знищення складу «шахедів» у РФ

Зазначається, що це була спільна операція ВМС ЗСУ та СБУ.

«Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї», - повідомили в ВМС.

Advertisement

У Військово-морських силах також додали, що було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків ударних дронів та курсантів, яких навчали бити по території України іранськими безпілотниками.