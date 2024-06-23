Військово-морські сили підтвердили знищення складу «шахедів» на території Росії у ніч на 21 червня.
Там показали супутникові знімки, які демонструють успішну роботу українських воїнів.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Супутникові знімки підтверджують знищення складу «шахедів» у РФ
Зазначається, що це була спільна операція ВМС ЗСУ та СБУ.
«Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/Герань-2, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї», - повідомили в ВМС.
У Військово-морських силах також додали, що було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків ударних дронів та курсантів, яких навчали бити по території України іранськими безпілотниками.
ЗСУ атакували нафтобази РФ та місця зберігання дронів
Українські військові вдарили по місцях зберігання «шахедів» в Краснодарському краї та атакували чотири нафтопереробні заводи росіян у ніч на 21 червня.
В ISW пояснили навіщо Путін знову говорить про ядерну зброю
Про це раніше повідомляли у Генеральному штабі.
Також під прицілом Збройних сил опинилися радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки в Брянській області та окупованому Криму.