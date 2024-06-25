Встановлили осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. Один з нападників затриманий, повідомляє Національна поліція.

Затримали одного з нападників на ексвійськового у Дніпрі - подробиці

"Одного з активних учасників подій поліцейські Дніпропетровщини вже затримали. Слідчі та розшукові заходи проводились на території п’яти областей держави", - йдеться у повідомленні.

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В поліції нагадали, що 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького міста Дніпро група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

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За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження - за незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила.

Одного із активних учасників подій затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

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В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід.

Справа нардепа Тищенка - що відомо

Генеральний прокурор 25 червня повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Станом на 18:30 у Печерському суді Києва триває рохгляд справи нардепа Тищенка.

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20 червня в Дніпрі група осіб за вказівкою нардепа позбавила волі потерпілого, тобто колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Як встановило слідство, це зробили за попередньою змовою групи осіб із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Миколі Тищенку загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також Тищенко розбив свій телефон під час обшуків, щоб не віддавати його слідству як речовий доказ.