Зранку тисячі жителів Найробі вийшли на антиурядові протести проти підвищення податків, які, за словами демонстрантів, є обтяжливими для переважно бідної країни. Відомо про щонайменше про вісьмох загиблих через сутички з поліцією, пише Укрінформ, посилаючись на Bloomberg і ВВС.

По всій Кенії тривають антиподаткові протести - що відомо

У столиці проходили сутички з поліцією, а силовики розганяли натовп гумовими кулями і сльозогінним газом. Місцева телекомпанія KTN із посиланням на екстрені служби повідомила про щонайменше вісім загиблих.

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Протестувальники кидали каміння, скандуючи гасла із закликом до чинного президента «Руто має піти!». Пізніше вони прорвалися до будівлі парламенту. Згодом поліції вдалося розігнати їх.

Весь день підприємства були закриті, а рух транспорту в місті був паралізований, оскільки силовики брали участь у перестрілках з демонстрантами.

Причина протесту - ухвалення депутатами парламенту суперечливого фінансового законопроєкту, який запроваджував непопулярні податкові пропозиції.

Уряд, який відкинув деякі з найбільш суперечливих заходів, заявляє, що нові податки необхідні для фінансування видаткових програм і зменшення боргового тягаря. Але протестувальники заявили, що цього недостатньо, і виступили за повне відкликання законопроєкту.

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У багатьох інших частинах країни також спостерігаються величезні натовпи, а місцева кенійська газета " Daily Nation" повідомляє про протести у близько 30 з 47 графств країни.

У Південній Кореї лікарі вийшли на страйк - подробиці

Найбільша профспілка лікарів Південної Кореї 18 червня виходила на загальнонаціональний страйк у межах чотиримісячної акції протесту проти рішення уряду збільшити кількість місць у медичних школах.

На вуличну акцію протесту під стінами парламенту у Сеулі зібралися близько 10 000 лікарів. Вони вимагали заблокувати будь-які покарання проти тих, хто брав участь у страйку.

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Голова Корейської медичної асоціації, головної лобістської профспілки лікарів, яка стоїть за вуличним протестом, заявляв, що лікарі вийдуть на вулицю на невизначений термін з 27 червня, якщо уряд не прийме їхні вимоги.

Уряд відкинув цю пропозицію. Адміністрація президента Юн Сок Йоль наказала комунальним лікарням відновити роботу і попередила про покарання за будь-які незаконні дії, що порушують медичне законодавство країни.