Згідно з повідомленням Reuters, два ключових радника Дональда Трампа висунули план припинення війни між Росією та Україною, який Трамп намагатиметься реалізувати у випадку, якщо йому вдасться перемогти на виборах.

План передбачає наступне: українському керівництву повідомлять, що Україна отримає наступну партію американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. Водночас США попередять Москву, що відмова Росії розпочати переговори призведе до посилення підтримки України з боку США. Про це заявив у інтерв’ю генерал-лейтенант у відставці Кейт Келлог, один із радників Трампа з національної безпеки.

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План передбачає припинення вогню за збереження наявної на момент початку перемовин лінії розмежування.

План, розроблений Келлогом і Фредом Флейцем, які працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки під час президентства Трампа, передбачає припинення вогню на поточній лінії розмежування як передумову початку мирних переговорів.

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За словами Флейца, вони з Келлогом представили цей план Трампу, який сприйняв його позитивно. «Я не буду стверджувати, що він повністю погодився з ним вцілому або погодився з кожним окремим його пунктом, але ми були задоволені отриманим від нього відгуком», – сказав він.

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Однак речник Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчого штабу.

План, запропонований Келлогом і Флейцем, є найдетальнішим планом, досі запропонованим соратниками Трампа, який неодноразово стверджував, що зможе швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть президентом, втім не пояснюючи суті свого задуму.

Цей план передбачає кардинальну зміну позиції США щодо російсько-української війни, тому, ймовірно, він наштовхнеться на протидію з боку європейських союзників Америки, а також поміркованого крила Республіканської партії.

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За даними Reuters, основні пункти плану були детально описані в аналітичній статті, опублікованій «America First Policy Institute», аналітичним центром, який підтримує Трампа і в якому Келлог і Флейц обіймають керівні посади.

Келлог наголосив на тому, що дуже важливо щонайшвидше змусити Росію та Україну розпочати переговори, якщо Трамп переможе на виборах. Він сказав: «Ми говоримо українцям: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви цього не зробите, підтримка з боку США припиниться».

«І ми говоримо Путіну: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви цього не зробите, ми дамо українцям усе, що їм потрібно, аби перемогти вас на полі бою».

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Оригінальний варіант плану, описаний у статті, також передбачає відтермінування вступу України до НАТО, що начебто має додатково спонукати Росію розпочати переговори.

Але аналітики стурбовані тим, що план Келлога-Флейца дає Москві перевагу в гіпотетичних переговорах.

Росія вдерлась в Україну в лютому 2022 року. Попри певні успіхи російської армії, з кінця минулого року лінія фронту майже не рухалась, що призвело до десятків тисяч жертв з обох сторін у найкривавіших боях у Європі з часів Другої світової війни.

Цього місяця Путін заявив, що війна може закінчитися, якщо Україна відмовиться від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та погодиться віддати Росії чотири східні та південні свої області.

Згідно з інформацією Reuters, Флейц уточнив, що згідно з їхнім планом Україні не потрібно буде формально поступатися територією Росії. При цьому він визнав, що Україні навряд чи найближчим часом вдасться відновити повний контроль над втраченими територіями.

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«Ми дуже занепокоєні тим, що ця війна стала війною на виснаження й може знищити ціле покоління молоді», – пояснив Флейц.

Він згоден із Келлогом у тому, що для досягнення тривалого миру Україні необхідно запропонувати міцні гарантії безпеки. Флейц припустив, що для створення таких реальних гарантій Сполученим Штатам потрібно буде «озброїти Україну до зубів».

Речник Трампа Стівен Ченг нещодавно заявив: «Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом під час його другого президентського терміну буде щонайшвидше проведення переговорів про припинення російсько-української війни».

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Члени передвиборчого штабу Байдена відповіли на це, заявивши, що Трамп не здатен протистояти Путіну. «Дональд Трамп хвалить Володимира Путіна при кожній нагоді й точно не здатен протистояти йому або боротися за демократію», – сказав прес-секретар президента Джеймс Сінгер.

Деякі республіканці досі вагаються щодо фінансування подальшої військової допомоги Україні. Із початку вторгнення РФ в Україну США вже надали Києву понад 70 мільярдів доларів військової допомоги. Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, сказав: «Прихильники Трампа хочуть скоротити цю допомогу, якщо взагалі не перекрити кран».

Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря, висловив стурбованість тим, що план Келлога-Флейца дає очевидні переваги Москві в гіпотетичних мирних переговорах. Він наголосив: «Те, що описує Келлог – це процес, спрямований на відмову України від усіх своїх територій, які окупувала Росія».

Під час нещодавнього подкаст-інтерв’ю Трамп виключив відправку американських військ в Україну й досить скептично висловився щодо перспектив членства України в НАТО, а також зазначив, що скоротить допомогу Україні в разі свого обрання президентом.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляти, що президенту Володимиру Путіну перемовини з Україною потрібні лише для тимчасового припинення вогню задля накопичення сил з метою атакувати Україну більш потужно. До того ж агресивна риторика Кремля та просування російської армії на полі бою доводять, що Путін насправді незацікавлений у змістовних переговорах та мирному врегулюванні, які лише завадили б йому реалізувати його давню мрію про знищення незалежної української держави.