У Миколаєві до п'яти років позбавлення волі засудили місцевого жителя, який передавав росіянам позиції української протиповітряної оборони та маршрути переміщення військової техніки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Поплічника РФ, який передава ворогу інформацію про ППО у Миколаєві, ув'язнили - що відомо

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Миколаївської обласної прокуратури жителя Миколаєва визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

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Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений через закритий чат у Телеграм, учасниками якого були громадяни РФ, в тому числі, представники окупаційної влади, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Також інформував росіян про маршрути пересування військової техніки та координати позицій ППО в регіоні.

Окрім текстових повідомлень чоловік надсилав відмітки на електронних картах та фотографії з прив’язкою до місцевості.

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Також засуджений підтримував війну РФ проти України, героїзував російських військових та виправдовував їхні воєнні злочини.

На вирок суду він чекав під вартою.

Російського агента, який готував масовані удару по Харкову ув'язнили - подробиці

Агента ФСБ РФ, який допомагав російській армії планувати масовані по Харкову із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч», засудили до 15 років ув'язнення.

Він передавав месенджером отримані відомості спецпризначенцю загону швидкого реагування Росгвардії «Рись», який співпрацював з ФСБ.

Під час обшуку в помешканні фігуранта були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка із доказами злочинів, понад 400 набоїв до пістолетів та копія його російського паспорта, виданого у 2018 році.