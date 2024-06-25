У Люксембурзі сьогодні стартувала перша Міжурядова конференція щодо вступу України до ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записали відеозвернення.
Зеленський, Шмигаль та Стефанчук звернулися до українців - подробиці
«Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ у Євросоюз, багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. У червні 22-го кандидатство України було схвалене. Попри протидію. У грудні 23-го лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною. Сьогодні перемовини стартують», – заявив Зеленський.
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За його словами, до сьогодні Україна була державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але не було повної впевненості, чи буде реалізовано цей статус. Та відсьогодні є впевненість – Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу.
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За словами Прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, міжурядові конференції – це робота між Україною та представниками всіх держав ЄС фактично над частинами майбутнього договору про вступ.
«Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо – як і всіх інших наших, українських, цілей», – запевнив очільник уряду.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат переговорів.
«Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно – у спільних інтересах нашої держави та всієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо й будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололась від європейського дому.
Дякуємо кожному, хто з Україною, усім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресій майбутнє», – заявив спікер.
Перші Міжурядові конференції щодо вступу України та Молдови в ЄС - що відомо
Сьогодні розпочалися офіційні переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Це передостанній і найскладніший крок до членства у ЄС. Останній етап – схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору.
Міжурядова конференція щодо вступу України почалася о 15:30 за місцевим часом. До складу української делегації увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента.
Під час першої конференції сторони обмінялися позиціями і заявами щодо вступних переговорів, які по суті розпочнуться з відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери, що стосується засадничих питань Євросоюзу.
Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.
Міжурядова конференція щодо вступу Молдови до Європейського Союзу розпочнеться о 18:30 за місцевим часом.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що наступний раунд переговорів із Євросоюзом щодо вступу України відбудеться у липні в одній з європейських країн, передає кореспондент Укрінформу.
Стефанішина зауважила, що під час сьогоднішньої конференції сторони почали узгоджувати календар заходів по всіх 33 напрямках майбутніх переговорів.
Вступ України до ЄС - що варто знати
Рада Європейського Союзу 21 червня затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.
З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.
14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.
7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.
У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.
До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.
Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.