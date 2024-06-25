У Люксембурзі сьогодні стартувала перша Міжурядова конференція щодо вступу України до ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записали відеозвернення.

Зеленський, Шмигаль та Стефанчук звернулися до українців - подробиці

«Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ у Євросоюз, багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. У червні 22-го кандидатство України було схвалене. Попри протидію. У грудні 23-го лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною. Сьогодні перемовини стартують», – заявив Зеленський.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, до сьогодні Україна була державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але не було повної впевненості, чи буде реалізовано цей статус. Та відсьогодні є впевненість – Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу.

Більше по темі Іспанія надала Україні другу партію ракет для ЗРК Patriot Також Іспанія надала другу партію бойових танків Leopard, боєприпаси, системи боротьби з БпЛА, системи оптоелектронного спостереження та дистанційні засоби озброєння.

За словами Прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, міжурядові конференції – це робота між Україною та представниками всіх держав ЄС фактично над частинами майбутнього договору про вступ.

Advertisement

«Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо – як і всіх інших наших, українських, цілей», – запевнив очільник уряду.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат переговорів.

«Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно – у спільних інтересах нашої держави та всієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо й будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололась від європейського дому.

Advertisement

Дякуємо кожному, хто з Україною, усім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресій майбутнє», – заявив спікер.