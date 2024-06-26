Протягом минулої доби ворожі війська здійснили 2 414 обстрілів 11 населених пунктів Донецької області, повідомляють у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області.

Росія б'є по Донеччині – що відомо

"Руйнувань зазнав 41 цивільний об’єкт – 24 житлових будинки, адмінбудівля, заклади освіти, магазин, котельня, автотранспорт", – зазначили в Нацполіції.

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Двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" вдарили по Покровську, через що загинули 5 цивільних осіб. Постраждали 38 мирних жителів, зокрема четверо дітей. Також пошкоджені 19 приватних осель, критична інфраструктура й автотранспорт. Країна-агресор скерувала дві ракети "Іскандер-М" на Дружківку, внаслідок чого поранені троє мешканців, серед яких 16-річна дитина, пошкоджені 6 приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто й об’єкт життєзабезпечення.

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Курахове постраждало від двох КАБів – одна людина загинула й одна травмована. Трьома такими ж бомбами й артилерією атакували Торецьк, через що загинули цивільні, а також пошкоджені 2 адмінбудівлі, 4 багатоквартирні й 5 приватних будинків. У Великій Новосілці внаслідок дві такі бомби поранили жінку й пошкодили 2 багатоквартирні та 2 приватні будинки.

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О 5:30 Росія скинула КАБ на Курахове, через що поранень зазнали двоє цивільних осіб, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

У Залізному поранені двоє мешканців, ще один – у Миколаївці через наліт безпілотника.

Дві авіабомби "УМПБ Д-30СН" росіяни скинули на Михайлівку, внаслідок чого пошкоджені 15 приватних осель.

Понад 2 100 ударів по Донеччині за добу – що треба знати

Нагадаємо, що з 24 по 25 червня РФ 2166 разів обстріляла Донецьку область за добу.

Як зазначалося, ушкоджень зазнали 88 цивільних об’єктів – 57 житлових будинків, адмінбудівлі, магазин, підприємства, автомобілі, об’єкти життєзабезпечення.

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Для обстрілів росіяни використовували ракети з ОТРК "Іскандер-М, авіабомби "КАБ-250", авіабомби "УМПБ Д-30СН" та безпілотники.