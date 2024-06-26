У Головному управлінні розвідки показали, як фахівці за допомогою супутника зробили 4173 знімки об'єктів Росії.

ГУР використовують супутниковий апарат ICEYE – що відомо

Як зазначається, розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили й засоби РФ.

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За період використання супутника, наданого благодійним фондом Сергія Притули, загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед яких 370 аеродромів, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів, 17 військово-морських баз.

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ICEYE фіксує пункти постійної дислокації ЗС РФ, полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання для визначення воєнних намірів із метою їхнього зриву.

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"Величезна перевага космічного апарату ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою", – наголосили в ГУР.

Також супутник може точно ідентифікувати вид і тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора. Приблизно 38% масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога.