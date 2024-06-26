На тимчасово окупованих територіях перебуває 6 млн українців, повідомляє Укрінформ, цитуючи міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук під час Всеукраїнського форуму "Культура під час війни. Людський капітал".

Скільки українців на окупованих територіях

"Отже, людський капітал. Як віцепрем'єр, як міністр я дійсно займаюся людьми, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це – 6 мільйонів українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це півтора мільйона дітей, які зараз на ТОТ. Водночас ми говоримо про майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення", – пояснила Верещук.

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Вона наголосила, що людський капітал також складають українці, які виїхали за межі країни. За її словами, люди готові повертатися на деокуповані території, долучатися до відновлення інфраструктури, щойно закінчаться активні бойові дії.

"Під час закордонних відряджень я завжди зустрічаюся з нашої діаспорою, а також громадянами, які виїхали після 24 лютого. 90% з них зі сльозами на очах кажуть, що вони хочуть повернутись, щойно дозволить безпекова ситуація", – додала міністерка.

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Вона також наголосила на важливості культури у процесі збереження нації в кризові періоди української держави:

"А сьогодні саме українська держава й українська армія вогнем і мечем борються за нашу культуру – в окопах, на полях, в повітрі, під землею, на воді".

Росіяни вивезли понад 40 дітей з ТОТ до Росії на "відпочинок"

Нагадаємо, що російські загарбники вивезли чергову групу із 43 дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області на так званий "відпочинок" до Чувашії, де вони піддаються інтенсивному культурному та ідеологічному впливу, повідомляв Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як зазначалося, "культурні обміни", "оздоровлення", концерти, майстер-класи, зустрічі з "героями СВО", які проводять росіяни, мають зміцнити російський вплив на ТОТ. Такі процедури є частиною стратегії влади РФ, спрямованої на прискорену асиміляцію українських дітей і стирання їхньої ідентичності й переведення з української національної групи в російську.