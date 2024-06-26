Швейцарія завершить угоду про оновлення відносин із ЄС цього року після провалу попередніх спроб через занепокоєння щодо суверенітету, поінформували в Reuters.

Швейцарія поновить відосини з ЄС

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що політичною метою є завершення переговорів з ЄС цього року.

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"Наш девіз: якомога швидше, настільки повільно, наскільки необхідно", – наголосила Амгерд.

Вона додала, що в планах уряду – оновлення існуючих домовленостей та укладання нових галузевих угод у кількох сферах, включно з електроенергетикою та безпекою харчових продуктів.

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Амгерд зазначила, що швидке укладання угоди відповідає інтересам Швейцарії, її економіці, промисловості та науки.

"Багата, нейтральна Швейцарія вже давно має потужний внутрішній опір тіснішій інтеграції з ЄС, хоча прихильники тісніших зв’язків попереджають, що країна не може розраховувати на вигоду від блоку без поступок", – зауважили в Reuters.

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Швейцарія може почати опосередковане постачання зброї в Україну

Нагадаємо, що нижня палата парламенту Швейцарії розгляне можливість змінити закон про експорт зброї, що може дозволити непрямі постачання в Україну.

Як зазначалося, більшість членів Комісії з політики безпеки Нацради планували 18 червня внести відповідні поправки до закону про військові матеріали, який досі запобігав такому реекспорту. Вони пропонували пом'якшити заборону на реекспорт для країн, які мають аналогічні механізми експортного контролю зі Швейцарією та поділяють її цінності.