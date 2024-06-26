Вперше з 2017 році морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойової стрільби на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону, пише Укрінформ із посиланням на Yonhap.

Південна Корея провела навчання зі стрільби поблизу КНДР - що відомо

Навчання відбулося після того, як 4 червня Південна Корея повністю припинила участь у міжкорейській угоді 2018 року про зниження напруженості, яка передбачає заборону бойових стрільб у водах поблизу морської лінії розмежування.

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До тренувань залучалися гаубиці K9, РСЗВ Chunmoo та протитанкові ракетні комплекси Spike, які разом випустили понад 290 снарядів.

У Сеулі навчання назвали оборонними, зазначивши, що за ними спостерігала Військова комісія з питань перемир’я командування ООН, що здійснює нагляд за дотриманням перемир’я, яке поклало край Корейській війні 1950-53 років.

Подібні повномасштабні навчання зі стрільбами морська піхота Південної Кореї востаннє проводила на островах поблизу кордону з КНДР у 2017 році, а від 2018-го, коли була встановлена морська буферна зона, у рамках заходів зі зменшення транскордонної напруженості такі навчання були заборонені.

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Північна Корея не визнає лінії розмежування в Жовтому морі і вимагає провести її південніше. У водах поблизу цієї лінії у 1999, 2002 і 2009 роках сталися кілька кривавих морських сутичок між військовими двох країн, у яких загинули кількадесят людей із кожного боку.

КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям у Південну Корею - подробиці

Наприкінці травня КНДР направила кулі зі сміттям та гноєм у прикордоні райони Південної Кореї. Це була відповідь на листівки з закликом повалити режим у Пхеньяні.

"За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), з вечора вівторка повітряні кулі перетнули кордон і впали в різних місцях по всій країні, досягнувши аж південно-східної провінції Південний Кьонсан, і розкидали відходи, коли падали на землю", – зазначали у виданні Yonhap.

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Повітряні кулі несли сміття й відходи - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та навіть гній. Військові зібрали предмети для детального аналізу.