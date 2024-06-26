Служба безпеки України запобігла серії терактів у Одесі, повідомили в СБУ.

СБУ затримала 2 паліїв у Одесі

Терористи використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.

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Для виявлення цілей фігуранти об’їжджали міські вулиці й фіксували номерні знаки та місця паркування автівок військових. Отримані дані вони дистанційно передавали російському куратору через спеціально створений Телеграм-канал представників ворожої спецслужби.

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Потім зловмисники підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами.

Так вони спалили службове авто військового з бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону.

Потім вони намагалися переховуватися, щоб потім продовжити серію підпалів.

Одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів він залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків.

Більше по темі СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари РФ по Буковині Фігурант в ефірі російської чат-рулетки підпалив державний прапор України, щоб показати відданість рашизму.

Під час обшуків вилучені мобільні телефони із доказами злочинів, ємності із розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати "винагороду" від РФ.

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Фото: СБУ

Яке покарання чекає на терористів

Слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди).

Їм загрожує до 12 років ув'язнення.