Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україні потрібно терпляче виявляти наполегливість щодо вступу до ЄС, повідомили в РБК-Україна.

ЄС радить Україні бути терплячою та наполегливою

"Я думаю, що кілька років може бути занадто мало... Вважаю, що 2030 рік – це дуже реалістична дата", – наголосила пані посол.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За її словами, 25 червня 2024 року був формальний початок переговорів, коли відбулася перша міжурядова конференція 27 держав-членів,  присвячена розширенню ЄС. 

Advertisement

"Мені складно визначити точний час, бо кожен крок залежить від швидкості та успіху попереднього кроку, багато в чому терміни залежатимуть від готовності та якості внеску від української та молдавської сторони", – зазначила Матернова.

Також вона пояснила, що оскільки у випадку з Україною існують двосторонні проблеми з однією з країн, то найкраща порада від ЄС – взаємодіяти, розмовляти, обговорювати, шукати рішення для подолання потенційних розбіжностей.

Швейцарія планує досягти угоди про оновлення відносин з ЄС цього року
Більше по темі

Швейцарія планує досягти угоди про оновлення відносин з ЄС цього року

Уряд країни планує оновити старі домовленості та укласти нові галузеві угоди в галузях електроенергетики та продовольчої безпеки.

Офіційні переговори про вступ України до ЄС – що відомо

Нагадаємо, що вчора розпочалися офіційні переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Як зазначалося, Міжурядова конференція щодо вступу України почалася о 15:30 за місцевим часом, а до складу української комади увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

Advertisement

Сторони обмінялися позиціями і заявами щодо вступних переговорів, які по суті розпочнуться з відкриттям переговорних глав. Першими відкрили глави і кластери, що стосуються засадничих питань Євросоюзу.

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
На словацьких заводах відновлять частину боєприпасів для України за чеською ініціативою Європейський Союз
На словацьких заводах відновлять частину боєприпасів для України за чеською ініціативою
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Фінські інструктори підготували вже тисячі українських військових Європейський Союз
Фінські інструктори підготували вже тисячі українських військових
Київ Пост
6г тому
Швейцарія планує досягти угоди про оновлення відносин з ЄС цього року Європейський Союз
Швейцарія планує досягти угоди про оновлення відносин з ЄС цього року
Київ Пост
9г тому
Стартували офіційні переговори про вступ України до ЄС Європейський Союз
Стартували офіційні переговори про вступ України до ЄС
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО
Далі » Південна Корея вперше за довгий час провела навчальні стрільби поблизу кордону з КНДР