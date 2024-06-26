Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україні потрібно терпляче виявляти наполегливість щодо вступу до ЄС, повідомили в РБК-Україна.

ЄС радить Україні бути терплячою та наполегливою

"Я думаю, що кілька років може бути занадто мало... Вважаю, що 2030 рік – це дуже реалістична дата", – наголосила пані посол.

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За її словами, 25 червня 2024 року був формальний початок переговорів, коли відбулася перша міжурядова конференція 27 держав-членів, присвячена розширенню ЄС.

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"Мені складно визначити точний час, бо кожен крок залежить від швидкості та успіху попереднього кроку, багато в чому терміни залежатимуть від готовності та якості внеску від української та молдавської сторони", – зазначила Матернова.

Також вона пояснила, що оскільки у випадку з Україною існують двосторонні проблеми з однією з країн, то найкраща порада від ЄС – взаємодіяти, розмовляти, обговорювати, шукати рішення для подолання потенційних розбіжностей.

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Офіційні переговори про вступ України до ЄС – що відомо

Нагадаємо, що вчора розпочалися офіційні переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Як зазначалося, Міжурядова конференція щодо вступу України почалася о 15:30 за місцевим часом, а до складу української комади увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

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Сторони обмінялися позиціями і заявами щодо вступних переговорів, які по суті розпочнуться з відкриттям переговорних глав. Першими відкрили глави і кластери, що стосуються засадничих питань Євросоюзу.