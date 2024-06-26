Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, зокрема частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах, цитує Укрінформ Президента Словаччини Петера Пеллегріні під час зустрічі зі чеським колегою Петром Павелом.

Словаччина допоможе з відновлення боєприпасів для України - що відомо

«Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів», - сказав Пеллегріні, додавши, що значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.

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Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

«Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, заявив Пеллегріні під час свого першого закордонного візиту на посаді глави держави в Празі в середу», - пише місцеве видання TASR.

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Очікується, що наступного тижня Пеллегріні відвідає Польщу і поступово всі сусідні країни. Як пише словацьке агентство, своїм візитом до Брюсселя, він хоче показати міцну прив'язаність Словаччини до структур ЄС і НАТО.

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Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою вже в Україні – подробиці

"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.

Що варто знати про чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.

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До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

Також 29 травня в Reuters повідомили про отримання першої партії цих снарядів "найближчими днями". Зазначалося, що чеська ініціатива на той момент зібрала вже 1,6 мільярда євро на боєприпаси. Водночас гроші, зібрані на той момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь.

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Країни-учасниці чеської ініціативи очікують забезпечити передачу півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року.