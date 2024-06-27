Служба безпеки України затримала російського агента в Запоріжжі, який передавав ворогу координати української протиповітряної оборони.

СБУ затримала агента російської розвідки

Одним із його завдань також було відстежування маршрутів руху та орієнтовної кількості техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової.

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РФ хотіла використати розвіддані для планування комбінованих ударів по регіону, а також для підготовки операцій на Запорізькому напрямку.

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Агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру ГРУ збройних сил РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Фігурант доповідав напряму керівництву військової розвідки Росії.

Зловмисника затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Яке покарання чекає на агента воєнної розвідки

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала чергового інформатора РФ на Буковині

Нагадаємо, що вчора в Службі безпеки повідомили про затримання зрадника, який готував ракетні удари по Буковині.

Як зазначалося, 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався від мобілізації, зв'язався з Росією та запропонував їй власну допомогу у війні проти України.

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Також він використовував один із російських відеочатів, який контролюють російські спецслужби і писав у прокремлівських чатах про бажання приєднатися до ворожої армії, щоб воювати проти України.