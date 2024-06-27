Служба безпеки України затримала російського агента в Запоріжжі, який передавав ворогу координати української протиповітряної оборони.

СБУ затримала агента російської розвідки

Одним із його завдань також було відстежування маршрутів руху та орієнтовної кількості техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ хотіла використати розвіддані для планування комбінованих ударів по регіону, а також для підготовки операцій на Запорізькому напрямку.

Advertisement

Агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру ГРУ збройних сил РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Фігурант доповідав напряму керівництву військової розвідки Росії.

Зловмисника затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Яке покарання чекає на агента воєнної розвідки

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Армія РФ майже 300 разів атакувала Запорізьку область за добу
Більше по темі

Армія РФ майже 300 разів атакувала Запорізьку область за добу

Надійшли 6 повідомлень про руйнування житла.

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала чергового інформатора РФ на Буковині

Нагадаємо, що вчора в Службі безпеки повідомили про затримання зрадника, який готував ракетні удари по Буковині.

Як зазначалося, 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався від мобілізації, зв'язався з Росією та запропонував їй власну допомогу у війні проти України.

Advertisement

Також він використовував один із російських відеочатів, який контролюють російські спецслужби і писав у прокремлівських чатах про бажання приєднатися до ворожої армії, щоб воювати проти України.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
На 15 років ув'язнили п'ятьох бойовиків, які воювали на боці РФ СБУ
На 15 років ув'язнили п'ятьох бойовиків, які воювали на боці РФ
Київ Пост
2г тому
СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію Одеса
СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію
Київ Пост
5г тому
Армія РФ майже 300 разів атакувала Запорізьку область за добу Запоріжжя
Армія РФ майже 300 разів атакувала Запорізьку область за добу
Київ Пост
12г тому
Високопосадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів Корупція
Високопосадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній ЗС РФ завдали ударів по 25 населених пунктах Херсонщини: є жертви
Далі » Угорське головування не вплине на Євросоюз – речник ЄС