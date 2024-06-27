Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні мають намір скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями будуть визначені конкретні райони.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Hromadske.

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В Україні визначать "прифронтову зону", в якій не вимикатимуть світло – подробиці

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", – сказав він.

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За його словами, планується, що буде визначена близька до лінії фронту зона, де відключення більше не застосовуватимуть.

"Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть", – додав Кудрицький.

РФ знищила 9 ГВт потужностей енергосистеми, 80% теплогенерації, третину гідрогенерації в Україні

Під час Конференції з відновлення України Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей.

При тому, що пік споживання електроенергії минулої зими був 18 гігаватів (за добу - ред.). Отже, половини потужностей тепер не існує.

«80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення», - казав Зеленський.