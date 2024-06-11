Російськими ракетами та дронами знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей енергосистеми України, а також 80% теплової генерації, третина гідрогенерації.

Про це у вступному слові на Конференції з відновлення України у Берліні повідомив Президент Володимир Зеленський.

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Одна з основних цілей Росії в Україні – це енергетика - Зеленський

«З перших років свого правління Путін розглядає енергоресурси та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивного бачення енергії Росією як зброї», – сказав Зеленський.

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Президент України повідомив, що внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей. При тому, що пік споживання електроенергії минулої зими був 18 гігаватів (за добу - ред.). Отже, половини потужностей тепер не існує.

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Для кращого розуміння обсягу шкоди учасниками конференції, Президент нагадав, що потреби Берліна – це близько 2 ГВт за добу, Мюнхена – близько 3 ГВт.

«80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення», - сказав Зеленський.

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Лідер країни акцентував на тому, що Путін намагається ударами по Україні «відточити практики знищення енергооб’єктів від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською».

«Тому відбудоване зараз в Україні, відремонтоване, захищене буде слугувати і Європі як основа протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю як блекаут», – зазначив Президент.

Україні потрібно відновити енергооб'єкти до зими

За його словами, Україна має всю природню основу для сучасної енергетики, але без кредитування та інвестицій від партнерів ми не зможемо це реалізувати.

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«Тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій», – зауважив Зеленський.

Також він додав, що зруйновані енергооб’єкти, які можливо зараз відновити, необхідно відремонтувати до зими.

«Це дуже важливо, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, від вас просимо обладнання від ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку», - акцентував Зеленський.

Також Президент сподівається вже цього року отримати перший гігават енергії з газової генерації.

«Ще один елемент – це високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику.

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Саме у цій галузі європейські, зокрема, німецькі, компанії є технологічними лідерами. Саме у цій галузі у нас є чіткий план як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. І ще 4 гігавати протягом наступних років», - додав Зеленський.