Уряд Китаю не притримується нейтралітету й фактично підтримує Росію у війні проти України, повідомляє Sky News.

Китай став на бік Росії

Як зазначив Бернс під час виступу в китайському фінансовому центрі в Шанхаї, попри заяви про нейтралітет, Китай надає низку послуг і технологій Кремлю та зберігає міцні торгівельні зв’язки з РФ протягом усього повномасштабного вторгнення.

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За словами посла, вторгнення Росії, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

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Водночас Бернс зауважив, що американський уряд важає "великою помилкою" дозволяти тисячам китайських компаній надсилати стільки компонентів, технологічних елементів, мікропроцесорів і нітроцелюлози до Росії для зміцнення та модернізації оборонно-промислової бази країни-агресора для цієї війни.

"Китай не нейтральний, а фактично виступив на боці Росії у цій війні", – наголосив посол.

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Зеленський дорікнув Китаю через спробу зірвати Саміт миру

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський на полях азійського саміту з питань безпеки у Сінгапурі 2 червня заявив, що Пекін відмовляв інші країни брати участь у Саміті миру.

Як зазначав Зеленський, Китай працював над тим, щоб інші країни не поїхали на Саміт миру в Бюргенштоці.

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"Можна не допомагати Україні та цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати Саміт миру, робити кроки на послаблення рівня присутності країн, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до Саміту миру, тиснути на них - це точно не наближає мир. І це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", – наголосив Президент України.

Водночас після заяви Зеленського китайські представники повідомили, що "ніколи не роздмухували й не розпалювали вогонь російсько-української війни".

Речниця китайського МЗС Мао Нін зауважила, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у війні, мають бути визнані. Також вона зазначила, що КНР надає великого значення відносинам із Україною та залишається її найбільшим торгівельним партнером. Позицію Китаю щодо участі в Саміті миру у Швейцарії вона назвала "відкритою та прозорою".