Сьогодні, 27 червня, Парламентська Асамблея Ради Європи одностайно проголосувала за Резолюцію про довгострокові політичні рішення на підтримку переміщених осіб в Україні, повідомляє Укрінформ.

ПАРЄ одностайно проголосувала за довгострокові рішення для українців

"Реалізація державної політики України щодо внутрішнього переміщених осіб на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування та оперативну підтримку. Необхідно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють в Україні", – зазначається в резолюції.

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Переміщеним особам за межами України, які користуються тимчасовим захистом у Європі, держави-члени Європейського Союзу повинні надати право на проживання та захист, а також законне право на проживання в приймаючій країні після трирічного періоду перебування в ній.

ПАРЄ також готова і надалі відігравати роль посередника між різними міжнародними гравцями та організаціями, які працюють над забезпеченням ефективного пошуку дітей.

Більше по темі Польща cтворить перші спецпідрозділи для захисту кордонів Ще два місяці тому на польсько-білоруський кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких є протидія агресивним групам людей.

"Асамблея підтримує можливе створення парламентської мережі з питань становища дітей в Україні, що сприятиме зміцненню співпраці з метою захисту прав цих дітей", – додається в документі.

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Асамблея терміново розгляне питання й докладе зусиль для ведення переговорів про звільнення військовополонених. "Фальшиві судові процеси, організовані окупаційними силами Російської Федерації проти українських військовополонених, мають бути припинені", – йдеться в резолюції.

Делегати ПАРЄ висловили глибоку стурбованість долею українців, які наразі перебувають на території РФ або Білорусі після примусового переміщення або депортації та повторно закликають до їх негайного звільнення.

ПАРЄ виплачуватиме кошти ВПО та біженцям у Європі

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко й додав, що саме в цій Резолюції він відстоював забезпечення виплат для ВПО та біженців у Європі. Тепер Європа гарантуватиме виплати та соцдопомогу біженцям.

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За його словами, країни Європи, згідно з рішенням, також повинні надати негайний пріоритет забезпеченню викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах.