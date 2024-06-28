У понеділок, 24 червня, російський новинний сайт "Правда" опублікував статтю, в якій стверджується: "Російські повітряно-космічні сили, можливо, збили американський безпілотник над Чорним морем". Стаття швидко набула популярності в соціальних мережах серед так званих російських "Z-блогерів".

“Такі польоти вкотре підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами Повітряно-космічних сил Росії, що збільшує ризик прямої конфронтації Альянсу з Російською Федерацією”, – додали в Міноборони РФ.

Польоти американських безпілотників Міноборони РФ розцінює як провокації і вважає, що вони "свідчать про все більшу залученість США та країн НАТО до конфлікту в Україні на боці київського режиму".

У Міноборони РФ додали про “зростаючу інтенсивність польотів стратегічних безпілотників США над акваторією Чорного моря, які здійснюють розвідку і цілевказування високоточної зброї, що постачається ЗСУ західними державами, для нанесення ударів по об'єктах Росії”.

"Військовий оглядач", який називає себе "новим військовим журналістом", заявив на своєму Telegram-каналі, що є впевненість у тому, що російський винищувач МіГ-31, який патрулював над Чорним морем, "збив розвідувальний дрон ВПС США". Він сказав, що це, ймовірно, був "висотний розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk", пізніше підтвердивши, що "певний інцидент мав місце", але "Пентагон заперечує цей інцидент".

Чи збила Росія все таки RQ-4 Global Hawk над Чорним морем - що відомо

Хоча ні Росія, ні США не підтвердили, ні спростували ці повідомлення, сумніви в правдивості цих заяв висловив аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер (Oliver Alexander), який заявив в соцмережі X, що RQ-4B Global Hawk працював над Чорним морем у неділю/понеділок, але дані польотних радарів показали, що в понеділок вранці він благополучно повернувся на авіабазу Сігонелла в Лентіні, Сицилія.

Advertisement

Прокремлівський мілблогер Fighterbomber, який був одним із джерел первинної історії про "збиття", "прояснив" ситуацію в наступному дописі. Він заявив, що безпілотник насправді не був збитий, оскільки це був би "акт агресії". За його словами, існує відеозапис зіткнення, на якому видно, як російський перехоплювач МіГ-31 пролетів у безпосередній близькості від БПЛА, змусивши його змінити курс і повернутися на базу.

Інші прозахідні військові соціальні мережі припустили, що в результаті близького зіткнення з МіГ-31 Global Hawk просто вимкнув свій ретранслятор, через що "зник з радарів". Пізніше, під час польоту над Чорним морем, він міг знову активувати свій передавач перед поверненням на базу.

Advertisement

Схожий інцидент стався в березні 2023 року, коли два російські винищувачі Су-27 кілька разів "пролетіли" над Чорним морем над безпілотником MQ-9 Reaper, перш ніж ненавмисно вдарили його і змусили впасти в море.

RQ-4B Global Hawk - що треба знати

БПЛА RQ-4B Global Hawk виробництва компанії Northrop Gruman має розмах крил 39,6 метрів (130 футів), максимальну висоту польоту 17 700 метрів (58 000 футів) і витривалість польоту близько 32 годин. Безпілотник призначений для надання цінної розвідувальної інформації в режимі, близькому до реального часу. Він експлуатується ВПС США з 2001 року під час військових операцій в Афганістані, Азії, Тихоокеанському регіоні, Іраку та Північній Африці.