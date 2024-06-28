Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за пів року мобільні оператори встановили 2 295 нових базових станцій у понад 300 населених пунктах.

Мобільні оператори встановили майже 2 300 нових базових станцій

"Працюємо разом із мобільними операторами, щоб ви завжди залишалися на зв’язку, і щоб дзвінок рідним залишався повсякденністю, а не розкішшю", – наголосив Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, в травні Мінцифра з партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, в якій акцентувалося на тому, що 98% населення до 2030 року матимуть мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернет-мережі, хоча наразі цей показник на рівні 91%. Зараз щомісяця мобільні оператори встановлюють близько 240 веж.

Advertisement

Також міністр опублікував відео з демонстрацією нещодавнього підняття вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області.

Ця вежа працює в радіусі 10+ кілометрів, завдяки їй ще в 2 400 людей буде мобільне покриття.

Переглянути відео встановлення вежі можна тут: