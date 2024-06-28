Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за пів року мобільні оператори встановили 2 295 нових базових станцій у понад 300 населених пунктах.
Мобільні оператори встановили майже 2 300 нових базових станцій
"Працюємо разом із мобільними операторами, щоб ви завжди залишалися на зв’язку, і щоб дзвінок рідним залишався повсякденністю, а не розкішшю", – наголосив Федоров.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За його словами, в травні Мінцифра з партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, в якій акцентувалося на тому, що 98% населення до 2030 року матимуть мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернет-мережі, хоча наразі цей показник на рівні 91%. Зараз щомісяця мобільні оператори встановлюють близько 240 веж.
Також міністр опублікував відео з демонстрацією нещодавнього підняття вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області.
Ця вежа працює в радіусі 10+ кілометрів, завдяки їй ще в 2 400 людей буде мобільне покриття.
Переглянути відео встановлення вежі можна тут:
Київстар удосконалює мережу для забезпечення енергонезалежності
Нагадаємо, що компанія інвестувала понад 1 млрд гривень із 2022 року, щоб зробити мережу більш енергонезалежною.
На базових станціях наразі встановлені 113 тис. нових акумуляторів (АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення. 2,3 тис. базових станцій забезпечені генераторами, тобто в чотири рази більше, ніж було у 2022 році.
Водночас 50 тис. джерел безперебійного живлення (ДБЖ) встановлені у 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримання роботи послуги "Домашній Інтернет". Також Київстар продовжує підготовку до зими 2024–2025 року, здійснює додаткові закупівлі акумуляторів та збільшує парк генераторів. Зокрема, залучає генератори, надані корпоративними клієнтами.