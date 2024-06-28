Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за пів року мобільні оператори встановили 2 295 нових базових станцій у понад 300 населених пунктах.

Мобільні оператори встановили майже 2 300 нових базових станцій

"Працюємо разом із мобільними операторами, щоб ви завжди залишалися на зв’язку, і щоб дзвінок рідним залишався повсякденністю, а не розкішшю", – наголосив Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, в травні Мінцифра з партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, в якій акцентувалося на тому, що 98% населення до 2030 року матимуть мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернет-мережі, хоча наразі цей показник на рівні 91%. Зараз щомісяця мобільні оператори встановлюють близько 240 веж.

Advertisement

Також міністр опублікував відео з демонстрацією нещодавнього підняття вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області.

Ця вежа працює в радіусі 10+ кілометрів, завдяки їй ще в 2 400 людей буде мобільне покриття.

Переглянути відео встановлення вежі можна тут:

Київстар удосконалює мережу для забезпечення енергонезалежності

Нагадаємо, що компанія інвестувала понад 1 млрд гривень із 2022 року, щоб зробити мережу більш енергонезалежною.

На базових станціях наразі встановлені 113 тис. нових акумуляторів (АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення. 2,3 тис. базових станцій забезпечені генераторами, тобто в чотири рази більше, ніж було у 2022 році.

Advertisement

Водночас 50 тис. джерел безперебійного живлення (ДБЖ) встановлені у 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримання роботи послуги "Домашній Інтернет". Також Київстар продовжує підготовку до зими 2024–2025 року, здійснює додаткові закупівлі акумуляторів та збільшує парк генераторів. Зокрема, залучає генератори, надані корпоративними клієнтами.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Партизани підняли прапор України на скелях у Криму
Далі » Розвідка США прогнозує початок війни між Ізраїлем та Хезболлою найближчим часом